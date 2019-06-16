Сборная Аргентины под капитанством Месси проиграла Колумбии на Кубке Америки

Четырнадцатикратные чемпионы Кубка Америки не смогли одолеть команду колумбийцев в групповом этапе.

Как передает «Интерфакс», сборная Аргентины по футболу, которую в качестве капитана возглавляет Лионель Месси, не смогла забить своим соперникам ни одного мяча.

Игра, которая проходила в ночь на воскресенье, 16 июня, закончилась со счетом 2:0 в пользу колумбийцев. В их составе голы провели Рохер Мартинес (71 минута) и Дуван Сапата (86).

Напомним, Кубок Америки по футболу, который является главным футбольным турниром среди южноамериканских команд, в этом году базируется в Бразилии. Самый титулованный участник турнира — сборная Уругвая, которая выиграла трофей 15 раз. Второе место занимает Аргентина (14), третье — Бразилия (8). Действующим обладателем Кубка Америки является команда Чили.