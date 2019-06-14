Петерс Покровскис: Игнашевич против адского олдскула

Обозреватель Sobesednik.ru побывал на дебютной пресс-конференции нового главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича.

Когда я первым взял слово и спросил Игнашевича про то, что волнует меня не только как журналиста, но и как болельщика «Торпедо», лес рук моих коллег сразу словно спилили. Что ж, вопросы про бэкграунд как самого главного тренера, так и, например, Игоря Лебеденко и связанные с этим скандалы оказались настолько животрепещущими, что к ним еще в той или иной степени возвращались несколько раз.

Но честно: вот сидел рядом с тем же Игнашевичем самый титулованный игрок команды, трехкратный чемпион России Александр Рязанцев. Кстати, порадовавший перед началом встречи флешбэком к своему легендарному «Извините, пирожки» и вынесший поднос с аутентичным угощением. Рязанцеву, кстати, и слова-то почти не довелось заиметь — подавляющее большинство вопросов было обращено именно к Игнашевичу. Он тоже торпедовский воспитанник и тоже поиграл во «враждебной команде». Так почему никто из оных стрейтэджеров не гнобит его за зенитовский период?

Я впрямую спросил об этом Игнашевича, назвав происходящее адским олдскулом и ретроградным кейсом «тренер, целуй ромбик», и получил почти библейский ответ: мол, надо уметь прощать. Но позвольте, во-первых, прощение подразумевает определенную степень вины. И во-вторых — пардон, а за что прощать?

Другой мой вопрос Игнашевичу: новичков подписали, большинство лидеров сохранили, но где второй бомбардир команды Рагим Садыхов? Оказывается, он снова соскакивает со сборов «Торпедо» на просмотр в клуб РПЛ. В прошлом году Садыхов, например, пробовался, но не подошел «Локомотиву», вернулся удрученный и треть сезона был непохож сам на себя. Но come on — если бы приглянулся, то что, его бы тоже «мочили»? Причем и свои бывшие, и свои нынешние?

Меж тем я уверен: стоит тому же Лебеденко положить соперникам те же 14 мячей, как он уже сделал в минувшем сезоне в ФНЛ за «Факел», — подавляющее большинство из тех, кто сейчас корит форварда, оперативно его «индульгирует». А Игнашевичу — вывести «Торпедо» за год-два в «премьерку», и все забудут про его армейское прошлое. Ведь много ли сейчас людей помнит, что он когда-то играл за «Локомотив»?..