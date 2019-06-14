Михаил Татаринов рассказал, что потребуется Мамаеву и Кокорину для возвращения в футбол

Экс-хоккеист сборной СССР Михаил Татаринов прокомментировал ситуацию вокруг Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Напомним, накануне Мосгорсуд изменил квалификацию действий осужденных, но оставил неизменными сроки наказания, назначенные им. На заседании Кокорин взывал к справедливости: «Хотим, чтобы вы как люди, которые отвечают за судьбы других людей, разбирались по закону», — а Мамаев заявил, что считает наказание показательным и ни о чем просить не будет: «Уверен на тысячу процентов, что сегодня ничего не изменится. Это просто шоу».

Михаил Татаринов, который через несколько лет после окончания карьеры хоккеиста провел 11 месяцев в тюрьме за убийство, считает, что на апелляции у Кокорина и Мамаева не было шансов: «Им уже нужно было готовиться к лагерю». Татаринов затруднился оценить, справедливые ли наказания получили футболисты, но считает, что «даже за этот короткий срок они многое осознали и переосмыслили». Вместе с тем хоккеист подчеркнул: «Ребятам изначально нужно было вести себя не так, как они повели: куча дорогих адвокатов, шумиха в прессе...»

Давать Кокорину и Мамаеву советы о поведении в колонии Татаринов отказался, так как «советы здесь вряд ли помогут», но в целом отметил, что нужно «вести себя правильно и по-мужски», и пожелал «не падать духом».

«Если у них есть стержень, внутреннее "я", то вернутся. Парни еще молодые, у них все впереди», — заключил экс-хоккеист в ответ на вопрос журналиста Sovsport.ru о шансах Кокорина и Мамаева вернуться в спорт по отбытии срока.