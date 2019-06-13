Мосгорсуд оставил без изменения назначенные Кокорину и Мамаеву сроки

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов на приговоры Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Ранее Sobesednik.ru писал, что перед рассмотрением апелляций Александр Кокорин попросил суд о справедливости, а Павел Мамаев заявил, что решение по делу о драках в центре Москвы — «это очередное шоу для телевидения».

Как передает «Интерфакс», 13 июня Мосгорсуд оставил без изменения сроки лишения свободы, назначенные ранее футболистам и их соучастникам за драки и хулиганство.

«Апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения», — говорится в решении суда.

При этом вынесенный Мосгорсудом приговор незначительно изменяет предыдущий в части квалификации действий осужденных.