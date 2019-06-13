Мамаев назвал приговор суда по делу о драках в Москве "очередным шоу"

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев заявил, что не надеется на пересмотр своего приговора в Мосгорсуде.

Как передает агентство городских новостей «Москва», осужденные за драки в центре столицы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о своих ожиданиях от заседания Мосгорсуда.

«Мы просим справедливости. Хотим, чтобы вы как люди, которые отвечают за судьбы других людей, разбирались по закону», — сказал форвард «Зенита» Александр Кокорин.

При этом Павел Мамаев уверен, что суд не будет смягчать приговор по делу о драках, поскольку наказание для них является показательным.

«То, что происходит уже восемь месяцев — это очередное шоу для телевидения и Первого канала. Больше ничего говорить не хочу. Уверен на тысячу процентов, что сегодня ничего не изменится. Это просто шоу. Ничего просить не буду», — заявил футболист.