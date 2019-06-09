Глава рабочей группы ИААФ Руне Андерсен объявил об отказе восстановить в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики.

Как передает «Интерфакс», в воскресенье, 9 июня, Совет Международной ассоциации легкоатлетических федерации (ИААФ) решил продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

По словам главы рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен, ИААФ вернется к рассмотрению вопроса полноценного восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики после того, как станут известны результаты перепроверки проб из Московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, в марте текущего года рабочая группа ИААФ выпустила доклад, в котором отмечала, что ВФЛА по-прежнему не выполнила два условия для восстановления членства: выплата долга и разрешение ситуации, связанной с анализом базы данных Московской антидопинговой лаборатории.