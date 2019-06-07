Российская премьер-лига назначила матч "вместо" Формулы-1

В календаре матчей, который Российская премьер-лига составила вместе с учеными ВШЭ, нашли недочеты.

Вечером в четверг, 6 июня, Российская премьер-лига опубликовала календарь матчей сезона 2019/20. В составлении календаря участвовали ученые ВШЭ, которые просчитывали с помощью математических алгоритмов, на каком из стадионов может пройти матч.

Однако, как пишет Sovsport.ru, и в таком «технологичном» календаре сходу обнаружилось два недочета. Во-первых, планировщики поставили матч «Сочи» — «Ахмат» на сочинском стадионе «Фишт» на 29 сентября, однако в том числе на этот день в городе запланировано проведение соревнований «Формулы-1».

Во-вторых, в календаре матч между «Зенитом» и «Кранодаром» назначен на 4 августа на «Газпром Арене». Между тем издание напоминает, что 2 августа на стадионе пройдет концерт группы Rammstein, а два дня между такими мероприятиями — слишком маленький срок.