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Игнашевич вместо Колыванова: что могло произойти в "Торпедо"?

Спорт
15:04, 06 июня 2019

Сергей Игнашевич // фото: оф. сайт ФК "Торпедо" Москва
Сергей Игнашевич // фото: оф. сайт ФК "Торпедо" Москва

Авторский взгляд обозревателя Sobesednik.ru на во многом неожиданную смену главного тренера автозаводцев.

Когда?

Сергей Николаевич Игнашевич ушел с поста тренера молодежной команды ЦСКА 28 мая. Игорь Владимирович Колыванов привел «Торпедо» к «золоту» Профессиональной футбольной лиги 26 мая. Официально о прощании с Колывановым было объявлено 3 июня; о приглашении Игнашевича — 4-го (кстати, даже быстрее, чем ожидалось). Складываем «два и два», и становится понятно, что решения не продлевать контракт с Колывановым и подписывать Игнашевича были приняты не позже чем за одну-две недели до конца первенства ПФЛ.

Далее. Самым, пожалуй, реальным сроком, когда про прощание с Колывановым сказали команде, является тот самый чемпионский вечер игры с «Сатурном». Говорить о том до финального свистка, особенно когда до золотых медалей остался один шаг — спортивное самоубийство, страшная демотивация. Возможно, информацию огласили в чемпионской раздевалке — не зря туда весьма неожиданно не пустили прессу. Возможно, чуть позже — на полуночном банкете. Так или иначе, когда Колыванов давал мне последнее в качестве главного тренера «Торпедо» интервью, он уже явно знал, что не останется. И хотя он это скрывал, в иных его репликах уже сквозил код ухода. Например, фраза о готовности лучшего бомбардира Лиги Ивана Сергеева остаться в стане «черно-белых» начиналась с «насколько я знаю». Незначительная, казалось бы, деталь, обычный вводный оборот; однако будь ты руководителем и дальше, в таком вопросе ты должен держать руку на пульсе, не ослабляя хватки.

В итоге 2 июня — в тот самый день, когда «Торпедо» в заключительном матче турнира громило «Химки-М», а в СМИ впервые появился «вброс» про Игнашевича — торпедовцы каждый раз, празднуя гол, подбегали к тренеру. Конечно, уже все зная.

Кстати, возможно, и игру неспроста перенесли с мини-стадиона «Новые Химки» на многотысячную «Арену-Химки»: на последнем новому тренеру есть где спрятаться и незаметно понаблюдать за матчем, на первом же никакого инкогнито сохранить, пожалуй, не удастся — невольно окажешься у всех на виду. И хотя столкнуться в пустых подтрибунных помещениях мне с Игнашевичем не довелось, не быть там он явно не мог — слишком уж быстро оказались приняты несколько решений по составу: уже 5 июня «Торпедо» объявило, что не станет продлевать контракты с пятью игроками.

Почему?

Наиболее наглядной будет так называемая матрица исходов из «Колыванов хотел/не хотел» и «Клуб хотел/не хотел». При этом сразу стоит отсеять варианты «Колыванов хотел и клуб хотел», поскольку в таком случае стороны неминуемо нашли бы решение; и «Колыванов не хотел, клуб не хотел» — здесь и думать не о чем.

1. «Колыванов хотел, клуб не хотел».

Весьма вероятный — и в то же время «многослойный» — вариант. По какой причине москвичи открываются от услуг человека, который выполнил задачу, заработав повышение в классе? «Торпедо» в той или иной степени, с различными процентами вероятностей, могли смутить и завышенные требования тренера к новому соглашению, и неудовлетворенность результатами и/или качеством игры...

Конечно, нельзя не оставить в резерве вариант с банальной финансовой осторожностью — а ну как «черно-белые» и в ФНЛ пробьются наверх, что тогда? Сезон 2014/15 был, конечно, крутым, но с многочисленными завуалированными финансовыми брешами просто не мог не кончиться крахом. Это в «Уфе», как (возможно, неспроста) говорил сам Колыванов, капиталы на РПЛ нашлись в момент — поди потому, что «чужие», бюджетные. А в «Торпедо» деньги явно умеют считать лучше — хотя бы потому, что свои. Так или иначе, реальную ситуацию знают только два-три человека. Но, судя по тому же интервью Колыванова, он свои требования все же выдвигал.

И наконец, главное — а почему, собственно, есть сомнения по поводу официальной версии клуба о желании дальнейшего развития? Какие для этого основания? Увлеченность сериалом «Игра престолов» или книгой «Атлант расправил плечи» — и отсюда «твердая уверенность», что за кулисами и фасадами благородных вывесок всегда и исключительно прячется одиозная дичь? Тогда это похоже на кидание из крайности в крайность. Тем более новое руководство «Торпедо» доселе не было замечено в том, что слова у них расходятся с делом...

2. «Колыванов не хотел, клуб хотел».

Не самый вероятный вариант, который, впрочем, может быть либо отметен, либо принят уже в ближайшее время — в том случае, если Игорь Колыванов очень скоро объявится в новой команде. Уходить из «Торпедо» в нынешней ситуации можно только на повышение: у клуба были явно одни из самых больших финансовых возможностей во Второй лиге и уж точно не самые скромные по меркам Первой. Значит, Колыванов мог иметь предложение либо из стана одного из лидеров ФНЛ, либо откуда-то из РПЛ. Либо быть приглашенным какой-либо сборной. А это, в свою очередь, диктует очень и очень срочные меры по втягиванию в работу: времени на раскачку нет, до старта нового сезона осталось около месяца. Значит, и объявлять о назначении Колыванова, если таковое грядет — самая пора!

Что дальше?

Очевидно, что надеяться на мгновенный взлет в таблице ФНЛ «Торпедо» не приходится: новый тренер, от трети до половины состава новых игроков — кто станет в первый же сезон рассчитывать на триумфальный результат?

Возможно, повторюсь, в этом есть и доля спланированного менеджерского хода: как говорят за кулисами большой политики, хочешь похоронить или затормозить идею — создай рабочую группу. Того же Хрущева снимали с должности Первого секретаря ЦК КПСС в том числе с формулировкой, что тот, дескать, прикрывает своими постоянными реформами отсутствие развития.

А возможно, повторюсь и тут, все более прозрачно и здесь дело действительно только в необходимости дальнейшего прогресса: мол, если баланс между потолком способностей Колыванова и его ценником относительно известен, то у Игнашевича и плечи его рычага явно иные, и его потолок пока никто не знает.

Прошлой осенью я отмечал: во многом из-за того, что мало побывал на играх любимой команды в Премьер-лиге, в минувшем сезоне я как можно чаще старался быть с ней сейчас, во Втором дивизионе. Так вот, в ближайший футбольный год, понимая скромные пока варианты игровых перспектив команды «Торпедо», я, с одной стороны, буду искать в плане ожидания от игр некую точку равновесия. Зато с другой — с радостью и без сомнений готов и намерен наблюдать за развитием «Торпедо» как клуба! И коллегам-болельщикам посоветовал бы найти тот же здоровый баланс...

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Сергей Игнашевич // фото: оф. сайт ФК "Торпедо" Москва

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