27-летний полузащитник Алексей Скворцов заявил, что «Нижний Новгород» достоин попадания в элитный дивизион.

Как передает Sovsport.ru, футболист Алексей Скворцов, который в прошедшем сезоне не смог пробиться в РПЛ вместе с «Нижним Новгородом», поддерживает идею расширения элитного девизиона до 18-20 команд за счет клубов со своими стадионами.

«Я — обеими руками за расширение. Считаю, клубам с такими крутыми стадионами, как у "Нижнего Новгорода", можно давать путевки в премьер-лигу вне конкурса. Тот же волгоградский "Ротор" прямо сейчас пустил бы в РПЛ. Там и арена классная, и состав приличный, и болельщики. Нужно, чтобы все арены ЧМ-2018 были представлены на высшем уровне. Уверен, клубы из этих городов сразу бы и игроков сильных насобирали, и маркетинг усилили. Мы же играем для зрителей. А разве им не приятно смотреть "картинку" с современных арен?! И гранды в Нижний, Волгоград, Калининград или Саранск с удовольствием приезжали бы», — рассказал 27-летний полузащитник изданию.

Напомним, ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что в новом сезоне футбольные клубы, у которых нет своего стадиона, не будут допускать к участию в Российской премьер-лиге (РПЛ).