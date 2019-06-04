Стал известен срок объявления нового наставника "Торпедо"

По информации Sobesednik.ru, имя нового главного тренера московского «Торпедо» станет известно до конца текущей недели.

Как также стало известно Sobesednik.ru, ожидается, что в этот же срок – не позднее 9 июня 2019 года – будет оглашена официальная информация о том, с кем из игроков московского клуба будут продлены контракты. Отметим, что по окончании сезона 2018/19 более чем у половины команды закончились сроки трудовых соглашений.

С 3 по 16 июня 2019 года команда находится в отпуске.

3 июня прежний главный тренер «черно-белых» Игорь Колыванов покинул свой пост в связи с истечением срока контракта. Колыванов руководил «Торпедо» в течение последних двух сезонов. В сезоне 2017/18 клуб занял под его руководством шестое место в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги, по итогам минувшего сезона занял первое место и вышел в ФНЛ.