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Жена футболиста Новосельцева рассказала о встрече с мужем после скандала

Спорт
15:03, 03 июня 2019

Экс-баскетболистка Катерина Кейру заявила, что ее мужу футболисту «Ивану Новосельцеву нужны только деньги».

В интервью Sovsport.ru Катерина Кейру (в замужестве Новосельцева) заявила, что ее муж, защитник ФК «Ростов» Иван Новосельцев, согласился встретиться с ней спустя три месяца после скандала с выводом денег. Бывшая баскетболистка случайно нашла в почте спортсмена документы о выводе общих денег на чужие счета и переписку с менеджером о переоформлении общей недвижимости. После этого Новосельцев ушел из дома.

«Я до последнего надеялась, что ситуация начнет развиваться в лучшую сторону. И даже появился повод так думать: спустя три месяца после того, как он ушел из дома, Ваня наконец позвонил и предложил встретиться», — рассказала Новосельцева.

Однако, по ее словам, встреча прошла в присутствии адвокатов, а футболист «ничего конкретного в итоге не сказал». «Я слышала все тот же поток лжи, что и ранее. И речь шла только о деньгах. Спросить меня о ребенке, все ли с ним в порядке, узнать о моем самочувствии он не попытался и, видимо, не хотел», — добавила бывшая спортсменка. Она уточнила, что речь шла о более чем 500 миллионах рублей.

По мнению Катерины, Новосельцева сейчас волнуют только деньги. «Ни наш ребенок, ни мое состояние, ни его имидж, репутация и карьера, его не беспокоят. Причем такая ситуация сложилась давно. Минимум год человек жил в состоянии лжи, выводя деньги на другие счета, переписывая недвижимость на свою маму... Это в то время, когда мы, как казалось, планировали родить малыша», — поделилась экс-баскетболистка.

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