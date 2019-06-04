СКА атакует сборную?

После неудачи на чемпионате мира на игроков сборной России вылился ушат компромата. Все следы ведут в Санкт-Петербург.

Тимченко и недовольство

На прошлой неделе в «Барвиха Luxary Village» отмечали закрытие хоккейного сезона. В главном вип-зале страны собрались те, кто имеет отношение к КХЛ и выступлению на чемпионате мира, где сборная России заняла 3-е место. По 40-метровой красной дорожке гости церемонии проходили в приподнятом настроении, негатив прозвучал лишь однажды. С ним неожиданно выступил на сцене президент питерского СКА Геннадий Тимченко, который возмутился тем, что в составе было много игроков из Северной Америки:

– Наша сборная опять попала в финальную пульку чемпионата мира и выиграла бронзовые медали – это обидно. Человек, забивший нам гол в полуфинале – Марко Анттила, – играет в КХЛ. У финнов шесть человек из КХЛ, а в нашей команде меньше – тренерскому штабу есть о чем задуматься. К нашей команде есть свои претензии.

Проходя в зал к своему месту, Тимченко показал Третьяку шесть пальцев, словно продолжая свою речь.

Ковальчук и 25 миллионов

Только закончился чемпионат мира, как на просторах интернета всплыл клубный документ, где указывалась с точностью до рубля зарплата капитана сборной Ильи Ковальчука. Год назад он играл за питерский СКА и, оказывается, получал 25.747.508 рублей в месяц. Размеры многих озадачили. Притом что на ЧМ Ковальчук смотрелся лишним и набрал всего 5 очков, да и то в поединках с неосновными соперниками – Австрией, Италией и Латвией. В полуфинале с Финляндией капитан вообще ни разу не бросил по воротам.

Судя по документу, он не просто был украден из базы данных СКА, а сфотографирован на телефон – на листе видна тень от руки. Дата – 19 апреля 2018 года, то есть неделю спустя после того, как Ковальчук объявил, что уходит из команды. Видимо, кто-то решил оставить справку на память. Через год пригодилась.

Кузнецов и кокаин

Кроме этого, через сутки после матча сборной за третье место, в анонимном твиттере появилось видео, компрометирующее напарника Александра Овечкина по «Вашингтону» – Евгения Кузнецова. Хоккеист сидит в номере отеля, перед ним столик с двумя дорожками белого порошка. На огромной кровати сзади спит неизвестная девушка. Евгений говорит с кем-то по телефону, отмечая, что девушка русскоговорящая: «Других мы не имеем», хотя у него на пальце блестит обручальное кольцо.

Кузнецов показал на турнире не самую яркую статистику (за десять матчей у него 2 шайбы), но реакция на слив компромата была энергичной. Через пару часов хоккеист уже выступил с заявлением и сказал, что видео старое, а наркотики он не употреблял: «Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел незнакомых женщин, вещества на столе – ушел оттуда как можно быстрее».

Поверить в то, что Евгений, как на видео, в трусах и босиком гуляет по пятизвездочному люксовому отелю, довольно трудно. Но остальное совпадает. На то, что видео снято год назад – 7 сентября 2018 года, – указывает интерьер номера в отеле Mandarin Oriental, в котором игроки «Вашингтона» поселились перед ключевым матчем за Кубок Стэнли в Лас-Вегасе.

Одна ночь в таком номере обойдется в 37 тысяч рублей. Судя по рекламе, из отеля можно уехать в три лучших стриптиз-клуба Вегаса на бесплатном лимузине и вернуться обратно – все сходится.

Кто снял «кокаиновое видео» – неизвестно: вокруг хоккеистов постоянно крутятся друзья, земляки из самых разных сфер жизни, желая потусоваться со звездой.

Появилось оно в анонимном твиттере Thesavspb, контент которого, как и последние три буквы, указывает на то, что автор может иметь отношение к Санкт-Петербургу.

Профиль, созданный аж в 2011 году, сразу после видео с Кузнецовым оказался удален. Однако если набрать его в поисковике, то можно увидеть последнее сообщение: «Красная армия всех сильней». «Армейских» клубов в Петербурге немного. Точнее, только один.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №20-2019 под заголовком «СКА атакует сборную?».