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Петерс Покровскис: Решающий бой чемпиона ПФЛ

Спорт
12:21, 03 июня 2019

Обозреватель Sobesednik.ru — о разгроме «Химок-М» (4:1) и кадровых изменениях в московском «Торпедо» перед ФНЛ.

Пожалуй, лучше чемпионства может быть только чемпионство плюс проверка «на вшивость». Видимо, так решил главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов, еще за два дня до заключительного матча команды в первенстве ПФЛ объявив: на поле выйдет резервный состав — все те, кому не хватало стабильного места в предыдущие 25 туров. С учетом того, что перед стартом нового сезона у москвичей на контрактах имеется всего несколько человек, да и те — молодежь, было очевидно: почти для всех выходящих на поле это шанс. Для кого-то — доказать, что выдвигаемые им завышенные условия закономерны, для кого-то — показать товар лицом перед потенциальными новыми работодателями, а для кого-то — просто остаться в теперь уже команде ФНЛ.

Колыванов любил приговаривать, что имеет в своей обойме 20 равноценных человек на два состава, но на самом деле минувший матч лишил всяких иллюзий о взаимозаменяемости иных торпедовцев. Даже если не брать в расчет разбор игровых успехов и неудач, то уже, что называется, «по модулю» второй состав проиграл свой тайм 0:1. В перерыве тренеру потребовалось делать четыре замены.

Появившиеся игроки основы — Садыхов, Калугин, Константин Кертанов, о каждом из которых мы только что говорили в интервью с самим тренером, — внесли такой необходимый «черно-белым» креатив в средней линии, а Иван Сергеев так вовсе сделал «покер» и стал с 16 мячами лучшим бомбардиром лиги! 

Яркое настоящее по сути затемнило будущее многих, если не всех, замененных. Явно покинет команду полузащитник Павел Соломатин, который в течение сезона поражал своими скоростными рывками, но даже ими места в составе себе так и не застолбил. В первые минуты игры с «Химками-М» он запомнился лишь тем, что несколько раз побывал в офсайде; затем получил повреждение и окончательно выпал из игры. Сник Денис Дегтев, начинавший сезон как партнер по смене Сергееву и даже несколько раз пробовавшийся с ним в паре — он мог бы открыть счет в Химках, ударив через себя, но, наверное, помешала сложиться крупная комплекция; а скоростной футбол при взвинчивании темпа 31-летний нападающий в этот раз не потянул. Невнятный матч провел молодой Андрей Миронов: Колыванов в течение сезона периодически доверял ему разные позиции, но тот прежде не зарабатывал небрежного пенальти (с которого на сей раз чемпиону и забили единственный гол), не промахивался мимо мяча перед пустыми воротами и, кажется, не уступал такого процента единоборств...

Впрочем, конечно, даже и они могут получить индульгенцию и дополнительные шансы длиной в еще один год, ведь тот же Колыванов отмечал: можно взять хоть тридцать новых крутых по меркам ФНЛ человек, но с чего бы им быть хоть каплю сыгранными? Ну а триумфаторам и их агентам теперь открыта дорога к калькуляторам. Если бюджет команды на Первую лигу будет увеличен вдвое, как и планировалось, то и некоторые зарплатные ведомости процентов на 20–30 минимум, но подрасти должны...

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