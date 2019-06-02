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Предсказуемый чемпион, Тула в Европе, "Краснодар" в ЛЧ: итоги сезона в РПЛ

Спорт
20:05, 02 июня 2019

Игроки «Зенита» качают гения // Global Look Press
Игроки «Зенита» качают гения // Global Look Press

Сезон 2018/29 в РПЛ завершен: определены чемпион, участники еврокубков и команды, покинувшие высший дивизион.

Розыгрыш Премьер-лиги получился странным. С одной стороны, был жуткий контраст после чемпионата мира: феерию футбола сменила «лига автобусов», где главной целью было прежде всего не пропустить.

И это касалось не только записных аутсайдеров: «Спартак» в первых турах забивал только после стандартов, «Локомотив» не мог забить несколько матчей. Всего в сезоне было забито 542 гола, что на один больше, чем в прошлом сезоне. Но средняя результативность удручает: около 2,3 голов за игру. То есть средняя игра РПЛ заканчивается со счетом 1:1 или 2:0.

Но все-таки мы уже давно должны были привыкнуть к низкой результативности: ведь с другой стороны, в минувшем сезоне были сюрпризы, разочарования и сенсации. Предлагаем вспомнить главные моменты.

Команды сезона: «Арсенал» и «Краснодар»

В сезоне, когда лидер турнирной таблицы не менялся на протяжении всего сезона, приходится выделять другие команды.

Тульский коллектив заслужил похвалы за свою стойкость. Команда хорошо начала сезон, уверенно шла в турнирной таблице. Гостевая победа над «Спартаком» привлекла хозяев «красно-белых», которые позже подпишут контракт с наставником туляков Олегом Кононовым.

Игорь Черевченко // Global Look Press

Обычно смена тренера посреди сезона вредит таким середнякам, но в случае «Арсенала» дела только улучшились. Тульская команда под руководством Игоря Черевченко провела выдающуюся весеннюю часть чемпионата, обыграв ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Итогом всего этого стало попадание в Лигу Европы с шестого места в таблице (рекорд «Арсенала»). Конечно, форсированная подготовка и раннее начало сезона может навредить «оружейникам», однако это уже история следующего сезона.

«Краснодар» можно выделить из-за системного подхода и веру в свою идеологию. «Быков» уже много лет не бросает из стороны в сторону, что им принесло хорошие дивиденды. Южане взяли бронзовые медали, впервые за 11-летнюю историю клуба попав в Лигу Чемпионов. Только вдумайтесь: Сергею Галицкому понадобилось 11 лет, чтобы поднять клуб с городского уровня до главного клубного турнира мира.

Игроки «Краснодара» в матчем с «Зенитом» // Global Look Press

И «Краснодар» показал, что умеет переносить потерю лидеров. Летом казалось, что уход Гранквиста и Смолова сильно ударит по команде Мурада Мусаева. Однако покупка Спайича и использование целого ряда игроков в атакующей группе позволяют переживать потерю лидеров.

Разочарование сезона: разумеется, речь о «Спартаке»

Два сезона назад москвичи стали чемпионами, вынудив даже самых отъявленных злопыхателей аплодировать: команда тогда еще Массимо Карреры на протяжении всего сезона была сильнейшей в России. Но все это чемпионское наследие в «Спартаке» умудрились потерять за два неполных года. И дело не только в увольнении Карреры — он, разумеется, никакая не панацея и не единоличный творец спартаковского триумфа.

Клуб из месяца в месяц принимал стратегические отвратительные решения: продажа Промеса в самом конце трансферного окна, плохая селекция, ужасные ходы в медиапространстве. Все это снова сделало «Спартак» самой скандальной командой России. И выхода из этой ситуации я пока не вижу.

Леонид Федун // Global Look Press

Также со знаком «минус» выделить можно «Енисей». Нет, вылет красноярцев вполне ожидаем — так бывает во всех европейских чемпионатах, когда новичок сразу же отправляется обратно во второй дивизион. Однако «Енисей» умудрился оказаться ниже «Анжи», игравшего весь сезон почти бесплатно. Скандалы в клубе, конфликт Дмитрия Аленичева с некоторыми руководителями и игроками сделали «Енисей» не самым привлекательным участником РПЛ, и едва ли кто-то станет жалеть, что такой команды как минимум сезон не будет в элите нашего футбола.

Дмитрий Аленичев // Global Look Press

Игроки сезона: Марио Фернандес и Федор Чалов

Вопреки всеобщему убеждению, что лучшим был Артем Дзюба, я позволю себе выделить других персонажей. Речь о двух «армейцах» — Марио Фернандесе и Федоре Чалове. Первый стал ключевым игроком в сложнейшем процессе тотальной перестройки ЦСКА, а второй в 21 год стал самым результативным игроком страны с 15 голами и 7 голевыми передачами.

Марио по мастерству и показываемому уровню игры на поле, безусловно, лучший игрок в России. Лучше просто нет, нынешний Фернандес вполне может побороться за место правого защитника в хорошей европейской команде.

Марио Фернандес против Юрия Жиркова // Global Look Press

Правый защитник ЦСКА стал важнейшим элементом в атакующей игре команды Виктора Ганчаренко: Марио легко принимал и обрабатывал длинные и сильные передачи, удачно обострял и создавал опасные моменты с флангов. Скорее всего, Фернандес провел свой последний матч в составе ЦСКА: его агент открыто говорит об интересе мадридского «Атлетико», также есть информация о возможном переходе в «Зенит». Но куда бы ни ушел Марио, своему почти родному клубу он принесет очень много денег.

А про Чалова можно сказать, что в таком возрасте стать лучшим снайпером и одним из лучших ассистентов РПЛ — уникальное достижение. Что-то аналогичное произошло разве что в 2004-м, когда 22-летний Кержаков стал лучшим. Как видим, это и правда весьма редкое явление.

Федор Чалов // Global Look Press

Федор не блистал стабильностью, но тот же Артем Дзюба имел очень приличную «сухую» серию по ходу сезона, только его в нестабильности никто не обвиняет.

Тренер сезона: Мурад Мусаев

Думаю, справедливо было бы отметить именно этого специалиста. Молодой наставник «Краснодара» смог улучшить результаты команды по сравнению с прошлым, и это уже несомненный плюс тренеру, учитывая, что никакой мощной трансферной кампании не было. Напротив, южане потеряли двух лидеров, став еще более агрессивно внедрять своих воспитанников в основу: Иван Игнатьев, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин и, конечно же, Матвей Сафонов.

Мурад Мусаев // Global Look Press

К тому же Мусаев помог «Краснодару» довольно хорошо выступить в Европе: победа над «Севильей», проход сильного «Байера» в плей-офф и достойный вылет от «Валенсии» — не самая плохая еврокубковая кампания. В матчах ЛЕ наставник «быков» проявил себя компетентным и гибким специалистом, умеющим принимать решения по ходу матча. Остается надеяться, что испытание квалификацией в ЛЧ «Краснодар» пройдет успешно.

Еще можно сказать про Магомеда Адиева, возглавлявшего «Анжи». Специалисту удалось сплотить команду в ситуации, когда это казалось невозможным: игроки махачкалинского клуба много месяцев не получали никаких денег.

Магомед Адиев // стоп-кадр YouTube

И этот «Анжи», почти не забивая, умудрился занять не последнее место, а открытость их тренера в общении с прессой не могла не подкупать. Уверен, что мы еще увидим Адиева в клубе РПЛ. 

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Игроки «Зенита» качают гения // Global Look Press

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