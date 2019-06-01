Денис Казанский: Прошлогодний финал Лиги Чемпионов может плохо сказаться на "Ливерпуле"

По прогнозам букмекеров, шансы на победу в финале Лиги Чемпионов у "Ливерпуля" в два раза выше, чем у "Тоттенхэма" (49% против 23%).

Трансляция финала из Мадрида начнется сегодня в 21:50 на канале МАТЧ ТВ.

- "Ливерпуль" - фаворит, но с другой стороны у этого клуба есть отрицательный опыт - проигранный финал в прошлом году. Никогда не знаешь, сможет ли команда его использовать и сделать положительным или все пойдет не так. У "Тоттенхэма" такого опыта нет, для них все впервые, и это может быть тоже их силой, - считает комментатор МАТЧ ТВ Денис Казанский.

Напомним, в финале нынешнего сезона Лиги Чемпионов сыграют две английские команды - лондонский "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

– Здесь ажиотаж абсолютно дикий. Нет никакой возможности взять билеты. Мадрид - город Лиги Чемпионов, который не так далеко находится от Англии. Здесь уже были финалы, поэтому все будет по высшему разряду, - рассказал Денис Казанский, который сейчас находится на месте события.