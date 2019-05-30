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Кирилл Капризов стал самым награждаемым игроком хоккейного сезона

Спорт
11:41, 30 мая 2019

Кирилл Капризов // фото: Александр Кулебякин / Global Look Press
Кирилл Капризов // фото: Александр Кулебякин / Global Look Press

В ходе церемонии закрытия сезона КХЛ – 2018/19 игрок ЦСКА Кирилл Капризов записал на свой счет сразу три награды. 

22-летний «армеец» получил одну из статуэток за звание лучшего снайпера 11-го сезона (30 шайб за сезон), а также общекомандный приз для ЦСКА как команды, выигравшей Кубок Гагарина, и специальную награду «Бесценный игрок», присуждаемую при поддержке MasterCard.

«Спасибо за хорошие эмоции и хороший вечер, — сказал хоккеист. — Очень приятно, что выбрали меня. Впервые у меня получилось попасть сюда, но я думаю, что кроме меня ещё очень много кто из команды заслуживает призов. Приятно, что вся команда получила отдельную награду. Будем дальше продолжать развиваться».

Также по ходу этого хоккейного сезона Капризов вместе со сборной России стал победителем Евротура 2018/19 и выиграл бронзовые медали Чемпионата мира в Словакии.

При этом, согласно информации «Спорт-Экспресса», в рейтинге зарплат хоккеистов Кирилл Капризов находится только на 44-м месте, получая 70 миллионов рублей в год.

Теги: Хоккей

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Кирилл Капризов // фото: Александр Кулебякин / Global Look Press

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