«Челси» во второй раз в истории выиграл Лигу Европы, удачно завершив один из самых сложных сезонов за последние годы.

Финальный матч с «Арсеналом» получился максимально странным. Не знаю, что там ожидали букмекеры, но для меня фаворитом выглядела команда Унаи Эмери. Если для «Челси» этот матч был просто трофеем, то для «канониров» матчем жизни и смерти: в случае поражения «Арсенал» третий сезон подряд оставался без Лиги Чемпионов.

Помимо мотивации, фаворитству «канониров» были и другие объяснения: «Челси» очень нестабильно выглядел в матчах с командами из топ-6 АПЛ, а «Арсенал» несколько месяцев назад без каких-либо проблем разделал парней Маурицио Сарри на «Эмирейтс».

Унаи Эмери и Маурицио Сарри // Global Look Press

Матч начался нереально скучно. Явно не еврокубковая атмосфера (если судить по телекартинке), огромные беговые дорожки, отделяющие трибуны от поля, и не британский звук публики делали матч похожим на розыгрыш товарищеского турнира в межсезонье. Но никак не похожим на финал еврокубка, где решается многое.

«Арсенал», выбивший ранее «Наполи» и «Валенсию», просто провалился. И это странно, ведь мы говорим о команде Унаи Эмери, который в своей тренерской карьере трижды выигрывал Лигу Европы с «Севильей». Но «Арсенал» к финалу он подготовить не сумел. В первом тайме «канониры» вроде бы владели преимуществом, но самым опасным моментом был дальний удар Гранита Джаки.

Зато «Челси» под конец первых 45 минут создал два момента покруче: удар Эмерсона после прекрасного паса Эдена Азара и попытка Оливье Жиру после комбинации с участием того же Азара и Жоржиньо. Но первый тайм закончился с нулями на табло.

Во второй половине игры «синие» завладели мячом и преимуществом. И очень быстро это привело к голу. Эмерсон в районе левого полуфланга свободно владел мячом: левому защитнику «Челси» никто не мешал делать навес в центр штрафной. А что с этими навесами умеет делать Оливье Жиру, мы знаем: 1:0 в пользу «синих».

Маурицио Сарри // Global Look Press

После этого «Челси», что часто случается с командой Сарри в матчах с топ-командами, отдал владение «Арсеналу». Уж слишком часто «пенсионеры» получали голы в контратаках, поэтому такие меры вполне объяснимы: отдай мяч сопернику, и ты не получишь быстрый выпад на свои ворота.

Но «Арсенал» будто бы не знал, что с этим мячом делать. Зато ситуацией владел «Челси»: отбор мяча в центре поля привел к быстрой атаке. Эден Азар нашел пасом во втором темпе Педро, который с левой ноги покатил мяч в угол. И уже 2:0.

На этом «синие» не успокоились: спустя несколько минут они снова воспользовались ошибкой обороны «Арсенала», заработав пенальти. Попытку уверенно реализовал Эден Азар.

Получив три удара, команда Унаи Эмери произвела радикальные перестановки: на поле вышли Матео Гендузи и Алекс Ивоби. И именно Ивоби отыграл один гол для «канониров»: «Арсенал» навалился на штрафную «Челси», забросав ее навесами. Жоржиньо выносил мяч головой после очередной подачи, отскок на ногу поймал Алекс, забивший очень красивый гол.

Только вот вместо камбэка, которыми мы пресытились, мы увидели хладнокровное добивание: «Челси» вновь провернул трюк с отбором мяча в центре поля и быстрой атакой. В этот раз все разыграли Жиру и Азар: второй гол бельгийца в матче.

Эден Азар забивает гол в ворота Петра Чеха // Global Look Press

Затем игра начала умирать. «Арсенал» создал всего пару моментов, которые успешно не реализовал. А «Челси» удержал столь желанную победу — 4:1.

И хоть «Арсенал» лишился Лиги Чемпионов, разве в «Челси» никому не нужна была эта Лига Европы? Разве не нужен хоть какой-нибудь кубок Маурицио Сарри, который пришел в «Челси», ничего не выиграв вообще? Или трофей не нужен Эдену Азару, который провел лучший сезон в жизни и, скорее всего, последний в майке «Челси»?

Этот сезон стал для «Челси» сезоном потрясений. И команда отреагировала на эти потрясения мужественно. Началось все еще даже до прихода Сарри: прежний тренер Антонио Конте перестал ладить с руководством, из-за чего лишился работы. Потом клуб вступил в судебное разбирательство со специалистом, позже проиграв ему значительную сумму. Затем был скандальный уход Куртуа, проблема с реконструкцией «Стэмфорд Бридж», непродление Роману Абрамовичу британской визы и бесконечные слухи о продаже клуба, трансферный бан на один год, 0:10 от «Борнмута» и «Манчестер Сити». И, конечно же, уходящий Азар.

Лишившись возможности выиграть внутренние кубки, поставив под большой риск попадание в Лигу Чемпионов, команда не сдалась. «Челси» не очень умело, но вполз в первую четверку в АПЛ, расположившись сразу за «Сити» и «Ливерпулем»: выше было физически невозможно. И вот они завершили этот сложный сезон победой в еврокубке.

Будущее «Челси» туманно: кто заменит Азара, если он все-таки уйдет? Останется ли в клубе Маурицио Сарри? Если да, то получит ли он хоть какую-нибудь поддержку? Если не останется, то кто станет очередным наставником «Челси»?

Мы не знаем ответов на эти вопросы. Но мы можем утверждать, что «Челси» спас провальный сезон. И теперь этот сезон можно считать вполне удачным.