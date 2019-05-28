Экс-футболист ЦСКА Сергей Игнашевич принял решение покинуть клуб и должность тренера молодежной команды.

Напомним, о завершении двадцатилетней профессиональной футбольной карьеры лидер ЦСКА и национальной команды России Сергей Игнашевич объявил прошлым летом после мачта сборной России с харватами. В сезоне-2018/19 Игнашевич входил в тренерский штаб молодежной команды армейцев, при нем она завоевала в своем первенстве золотые медали.

Однако 28 мая стало известно об уходе экс-футболиста с поста тренера в ЦСКА.

«Мы благодарим Сергея Игнашевича за годы, отданные красно-синим цветам, и желаем успеха в тренерской карьере», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы ФК.