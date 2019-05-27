Теперь точно "ФНЛ или смерть!": репортаж с триумфа "Торпедо"

Репортаж Sobesednik.ru со cтадиона имени Эдуарда Стрельцова, где московское «Торпедо» праздновало возвращение в ФНЛ.

Вторая минута — 1:0. Четвертая — пенальти и 2:0. Соперник, раменский «Сатурн», наверное, и так особо бы не сопротивлялся — третья с конца команда даже заявку-то свою не всю использовала, — а тут и шансов не дали. Таким мощным «Торпедо» было в этом сезоне, пожалуй, только однажды: в кубковом матче с «Динамо». Видимо, действительно груз ответственности, то самое «ФНЛ или смерть», которым главный тренер Игорь Колыванов ворочал, но на который одновременно и сетовал, наконец отпустил...

Лучший бомбардир команды (12 мячей) Иван Сергеев за два пинка буквально уничтожает бутылку с водой за чужими воротами. Только что счет должен был становиться 5:1, а Иван — забивать свой первый гол в игре, но мяч после очередного его удара облизал уже вторую подряд штангу. После матча игроки кидали зрителям футболки, Сергеев же сперва запулил на трибуну мяч, а потом бросил кому-то свои бутсы. Наверное, те самые, несчастливые.

Финальный свисток — и команда во главе с Колывановым высыпала на поле. Как правило, главный тренер сперва радуется успеху со своими ассистентами, потом же к нему возвращаются подопечные, и начинается уже совместная куча-мала. Здесь же наставник непривычно демократичен, но его быстро «вычисляют», хватают и начинают бросать в воздух.

Перед награждением на поле вышли жены и подруги торпедовцев в их игровых футболках. Полузащитник «Торпедо» Никита Кашаев в предматчевой программке пообещал жениться, если команда выйдет в ФНЛ; но спутница героя матча — и вообще раззабивавшегося во второй половине сезона — Рагима Садыхова прыгает на него с такой страстью, как будто он намекнул ей на нечто большее.

Объятия, празднования и фотографирования счастливчиков растянулись и отчасти даже затянулись. Кубок долго ходил из рук в руки и даже ненадолго отправился на фан-сектор. Игроки то уходили в раздевалку, то возвращались, а некоторые — так и вовсе по несколько раз. Лишь спустя добрых полчаса после завершения официальных формальностей все наконец покинули газон, чтобы услышать от Колыванова что-то такое, чего, как ни странно, не было слышно даже через открытое окно раздевалки...