Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев поделился мнением о взлетах и падениях команд в прошедшем футбольном сезоне.

По словам советского футболиста, заслуженного мастера спорта и спортивного эксперта Евгения Ловчева, лучшим игроком всего сезона следует назвать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, который «заставил нейтральных зрителей изменить отношение к футболистам».

«Его влияние в нашем футболе очень высоко. Футбол перестал быть противен, а сам Дзюба стал народным героем», — заявил обозреватель.

Главным открытием последних месяцев, считает эксперт, стал тульский «Арсенал», где в полной мере смогли раскрыться все арендованные клубом игроки.

В противовес ему Ловчев оценил теряющий позиции «Спартак». «Имея Софьяна Ханни, Зе Луиша и Луиса Адриано играть так безлико в атаке, как играл осенью «Спартак», просто невозможно. В этом развале виноваты тренеры, Сергей Родионов и Измайлов. Сегодня «Спартак» семимильными шагами идет вниз. Какие бы полномочия ни были у Олега Кононова, не думаю, что он сможет правильно ими распорядиться, потому что вокруг него нет профессиональных управленцев», — объясняет неудачи команды эксперт.