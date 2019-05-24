Тимофею Мозгову "до жути обидно" из-за пропуска сезона в НБА

Российский баскетболист, нападающий «Орландо» Тимофей Мозгов рассказал о своих планах после травмы.

Тимофей Мозгов пропустил последний сезон в НБА из-за травмы ноги. Как рассказал нападающий изданию Sovsport.ru, пропускать игры из-за травмы было морально тяжело: «Пришлось принять как факт и жить дальше. Да, я ни разу не вышел на паркет, но ведь не по своей вине. Мне не позволили проблемы с ногой, операция на колене. Все это до жути обидно, ужасно. Но все, что мог, я делал», — сказал Мозгов.

Баскетболист подчеркнул, что у него были консультации с врачами и операция. Сейчас он делает упражнения с мячом и работает над физической формой.

Мозгов также сказал, что последнее, о чем он думает, — это продление контракта: «Моя задача — залечить травму, набрать форму, вернуться на паркет. Вот и все», — заключил баскетболист.