Игры чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге в 2023 году примут СКК «Петербургский» и Ледовый дворец.

Как передает ТАСС, в пятницу, 24 мая, на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в Братиславе было решено, что чемпионат мира 2023 года пройдет в России.

Напомним, в сентярбе прошлого года IIHF уже разрешал России привезти ЧМ по хоккею в Санкт-Петербург, однако теперь данное решение утверждено окончательно.

Известно также, что турнир 2024 года пройдет в чешских городах Прага и Острава, а 2025 года — в Швеции и Дании (города не определены).

При этом в Санкт-Петербурге чемпионат примут СКК «Петербургский» и Ледовый дворец.