Столичный «Локомотив» утвердился в звании самого успешного столичного клуба последних лет, завоевав очередной трофей.

«Красно-зеленым» в финале Кубка России противостоял «Урал», ровно как и в 2017 году. Тогда москвичи победили, но игра была омрачена дракой между футболистами. В этот раз обошлось без драк, однако атмосфера перед матчем была накалена: в стане екатеринбуржцев были недовольны судейством в недавнем матче РПЛ между этими командами. Но, к нашему счастью, в финале Кубка мы не вспоминали о судействе.

Обе команды выставили крайне любопытные составы. У «Локомотива» была полноценная пятерка игроков в атакующей группе: форвард Федор Смолов и полузащитники братья Миранчуки, Мануэл Фернандеш и Рифат Жемалетдинов. У «Урала» же с первых минут вышли явно центральные нападающие Павел Погребняк, Андрей Панюков и Владимир Ильин. Однако от этого игра сверхатакующей не стала.

В первом тайме «Локомотив» по игре деклассировал «Урал»: создавалось впечатление, что на поле находятся команды слишком уж разного уровня. Подопечные Дмитрия Парфенова слишком неумело пользовались мячом. У «Урала» довольно значительное преимущество по контролю — 55%, однако опасных моментов у ворот Гилерме не возникало до самого конца первого тайма.

Зато эти самые опасные моменты регулярно возникали у ворот Ярослава Годзюра: москвичи умело использовали громадные пространства на половине поля «шмелей», создавая шансы для взятия ворот. Однако «Локомотив» подводили брак и неверные решения.

Но все же гол удалось забить: Михаил Лысов совершил прострел, который замкнул Федор Смолов. Только вот нападающий «Локо» находился в офсайде, и на табло снова нули.

Продолжалось это недолго: «Урал» пропустил очень глупый гол после углового, оставив Дмитрия Баринова одного у вратарской. Опорник москвичей с удовольствием замкнул навес Ману Фернандеша.

До и после взятия ворот у владений Годзюра регулярно возникало напряжение: «Локо» к перерыву мог создавать очень комфортное преимущество. Но вместо этого в игру вернулся «Урал». Под конец тайма команда создала пару хороших моментов, но везение было на стороне «красно-зеленых».

В начале второй половины матча уральцы надавили еще сильнее, но их действия в атаке были однообразны: «Локо» хоть и прижался к воротам на некоторое время, но очень быстро приспособился к игре оппонента, сведя к минимуму угрозу возникновения моментов у ворот Гилерме.

За всю вторую половину игры у «Локо» была пара возможностей для увеличения преимущества, однако ни Жемалетдинов, ни Смолов свои шансы не реализовали. «Урал» же так и не создал настоящий голевой момент в заключительные 45 минут — такой, чтобы после его неудачного использования хотелось схватиться за голову. Нехватку ключевого игрока «Урала» Эрика Бикфалви, пропускавшего матч из-за дисквалификации, Дмитрий Парфенов не решил: необычное сочетание игроков впереди не добавило «шмелям» атакующей мощи.

В итоге «Локо» довольно уверенно довел дело до победы. Это их третий Кубок России за последние пять сезонов.

Так сложилось, что после возвращения Юрия Семина москвичи не проводят сезон без трофея: два Кубка и один титул в РПЛ. Но есть ощущение, что нынешний созыв «Локомотива» близок к тому, чтобы себя исчерпать.

Лидерами этого «Локо» являются ребята, которым крепко за 30 лет: Гилерме, Чорлука, Фернандеш, Фарфан, Игнатьев. Даже вышедший на замену в финале Тарасов уже разменял воспетую Юрием Хоем «тридцатку».

Не хочу сказать, что в футбол должны играть одни двадцатилетние, но сейчас «железнодорожники» стоят на пороге очень важного этапа: очевидно, что ряд позиций требует не только усиления, но и омоложения. Не зря назначенный зимой на должность гендиректора клуба Василий Кикнадзе заявил, что «Локо» будет искать игроков моложе 25 лет. Трофеи выиграны, футболисты прославлены, а фанаты осчастливлены. Теперь пришло время задуматься о будущем.