Денисов мог остаться в "Локо" из-за автоматического продления контракта

Бывший капитан «Локомотива» футболист Игорь Денисов пропал накануне своего дня рождения.

Как пишет Sovsport.ru со ссылкой на источники, бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус не мог продлить контракт бывшего капитана команды Игоря Денисова. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Денис остался в составе команды именно благодаря Геркусу, однако, как утверждает издание, «Геркус уже с июля 2018 года не имел ни юридических, ни физических, ни каких-либо других возможностей, чтобы в одиночку решать подобные вопросы».

Вопрос о том, как контракт Денисова оказался пролонгированным, «остается белым пятном», говорят источники издания. «Скорее всего в соглашении футболиста с клубом была опция, которая предусматривала автоматическое продление контракта на год, если тот проведет определенное количество матчей в основном составе», — пишет Sovsport.ru.

Напомним, ранее Денисов буквально пропал, и в футбольном клубе не смогли ответить на вопросы о том, где находится журналист. По данным СМИ, Денисов хотел перейти в «Зенит», однако трансфер не состоялся. Перед исчезновением он якобы узнал, что его отправляют на скамейку запасных, и уехал с тренировки, не появляясь в команде с тех пор.

В пятницу, 17 мая, Денисову исполняется 35 лет.