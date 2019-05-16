Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал о планах Александра Кокорина и Павла Мамаева после освобождения.

Напомним, на прошлой неделе суд приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к одному году и шести и одному году и пяти месяцам колонии за драки в центре столицы.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова, Александр Кокорин выразил желание отбывать наказание в Белгородской области, где он родился, если суд в апелляционной инстанции оставит приговор в силе.

Кроме того, оба спортсмена заявили о намерении продолжать играть в футбол после освобождения из колонии.

«Мы неоднократно общались с Мамаевым и Кокориным, футбол для них очень важен. Они говорили, что планируют продолжить карьеру. Кокорин болеет за свою команду, Мамаев переживает за свою. По возможности стараются следить за матчами своих команд», — рассказал Мельников.

При этом Павел Мамаев сказал также, что его расстроило закрытие прогулочного дворика в следственном изоляторе, где он с сокамерниками устраивали футбольные матчи.