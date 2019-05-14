Вообще-то в том, что человек падает на льду, как это случилось во время матча Ночной хоккейной лиги с президентом России, нет ничего смешного. Ведь даже олимпийские чемпионы не всегда могут удержаться на ногах. Особенно во время такого триумфа. После игры Владимир Путин сказал, что такое количество заброшенных им шайб (то ли 8, то ли 10 – тут даже официальные счетоводы путаются в показаниях) – заслуга исключительно легендарных хоккеистов, которые выходят на лед вместе с ним. И отважно расступаются перед президентом и его шайбой.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №17-2019.