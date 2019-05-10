Лондонские клубы «Челси» и «Арсенал» добились выхода в финал Лиги Европы, который состоится 29 мая в Азербайджане.

В полуфинале подопечные Маурицио Сарри в серии пенальти сломили сопротивление немецкого «Айнтрахта» (2:2 по итогам игрового времени двух матчей). «Канониры» оказались сильнее испанской «Валенсии» (7:3 по сумме двух встреч).

Таким образом, впервые в истории в финалах двух главных клубных турниров УЕФА сыграют команды из одной страны: ранее в финал Лиги Чемпионов вышли «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».