Адвокат Мамаева: Игра в футбол в колонии – путь к УДО

После приговора Пресненского суда Москвы «Собеседник» поговорил с адвокатом футболиста Павла Мамаева Игорем Бушмановым.

Напомним, в среду футболистов приговорили к реальным срокам заключения в колонии общего режима. Возможно, выйти на свободу они смогут в конце этого года.

— Павел однозначно собирается вернуться в спорт. Для того, чтобы держать себя в форме, в колонии, конечно, будет больше условий, чем в СИЗО, — говорит адвокат Мамаева Игорь Бушманов. — Но, конечно, требуется спецуиальное спортивное питание и другой график тренировок. Это все-таки закрытое учреждение с определенными условиями. Доступ к спортзалу зависит от условий в той или иной колонии.

Также адвокат подчеркнул, что участие в массовых спортивных мероприятиях может помочь осужденному добиться УДО:

— Это, безусловно, может быть засчитано, как и любая другая положительная характеристика. У него уже есть благодарственное письмо начальника изолятора «Бутырки». Это все учитывается, как и отсутствие замечаний.