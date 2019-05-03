Лондонский клуб сыграл в свой лучший футбол за последние несколько месяцев, но едва не проиграл «Айнтрахту» в Германии.

Пришла пора решающих матчей и во втором по значимости клубном турнире континента. Во Франкфурте местный «Айнтрахт» принимал лондонский «Челси», который по мнению букмекеров является фаворитом Лиги Европы.

Вас не должно удивлять присутствие такого скромного по имени клуба в полуфинале еврокубка. Нынешний «Айнтрахт» уже прилично наделал шума: выиграли Кубок Германии, выбили из Лиги Европы «Интер», идут четвертыми в таблице Бундеслиги.

Лука Йович и Филип Костич // Global Look Press

И в стартовом отрезке «орлы» выглядели гораздо лучше «синих». Хозяева поля даже доминировали в первые минуты матча, некоторое время владея мячом. Однако именно прессинг команды Ади Хюттера, а не контроль, был губительным для «Челси».

Первый гол стал возможен благодаря цепкости и скорости игроков «Айнтрахта»: отбор мяча на своей половине поля, молниеносный выход в атаку и удар в ворота головой после фланговой подачи.

Но провальный стартовый отрезок и пропущенный гол как-то разбудили «Челси». Команда Маурицио Сарри показала правильную реакцию, выдав один из лучших по качеству игровых отрезков в сезоне. «Пенсионеры» прижали хозяев к воротам, создав несколько хороших моментов для гола. В этот момент матча лучшим на поле был Рубен Лофтус-Чик. Молодой полузащитник «Челси» стал лидером по количеству ударов и обводок. При этом англичанин допустил всего три потери мяча. Также на счету Рубена голевой пас.

В результативной атаке «Челси» по-настоящему удалось вжать «орлов» в штрафную: удачная обводка и пас Лофтус-Чика помогли Педро Родригесу отправить мяч в сетку. Первый тайм закончился со счетом 1:1.

Эмерсон и Педро // Global Look Press

Началр второй половины матча — обычно самое плохое время матча для «Челси»: лондонцы провалили уже несколько игр в этом сезоне только из-за провального начала второго тайма. Но вчера «синие» продолжили гнуть свою линию, создавая опасные моменты у ворот Кевина Траппа, и немецкому вратарю несколько раз пришлось выручать свою команду.

В какой-то момент показалось, что «Айнтрахт» оставил все силы в первом тайме, но это было не так. Команда Ади Хюттера взяла паузу, чтобы в конце второго тайма начать активный прессинг «Челси». Нынешний состав лондонцев к этому прессингу крайне уязвим. Ни в защите, ни в середине поля не хватает людей, которые могли бы без проблем выходить победителями из таких ситуаций: один Н’Голо Канте допустил девять потерь мяча.

В концовке матча «Айнтрахт» вполне мог одержать победу: у них было как минимум три голевых момента, один из которых стал прямым следствием неумения «Челси» играть под прессингом. Однако хозяева не смогли забить столь важный гол, обязав себя играть на победу в Лондоне, где это будет сделать еще сложнее.

Нельзя сказать, что «Челси» после результативной ничьей стал однозначным фаворитом. «Айнтрахт» показал, за счет чего он может обыгрывать этого соперника, поэтому Маурицио Сарри явно есть над чем подумать.