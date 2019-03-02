Александр Овечкин стал автором нового рекорда в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором уникального достижения после матча с «Нью-Йорк Айлендерс».

Обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира по хоккею стал автором шайбы в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Благодаря голу Овечкина действующие победители НХЛ выиграли со счетом 1:3.

Эта шайба стала для Овечкина 45-й в сезоне. Уроженец Москвы забивает такое количество голов уже в десятый раз в своей заокеанской карьере. Ранее это достижение не покорялось никому в НХЛ.

В настоящий момент Александр Овечкин лидирует в рейтинге снайперов регулярного чемпионата, опережая американца Патрика Кейна из «Чикаго» на пять голов. Лучшим бомбардиром лиги является другой россиянин — Никита Кучеров. В составе «Тампы-Бэй» нападающий набрал 104 очка в 65 матчах.