Возвращение РПЛ и второе "класико" за неделю: футбольный дайджест на выходные

Очередной матч «Реала» и «Барсы», возвращение РПЛ и парад дерби в Европе: главные футбольные события выходных.

Начнем с субботы. Внимание общественности к матчу между «Арсеналом» и ЦСКА приковано из-за проблем тульского клуба с подготовкой своего стадиона к возобновлению сезона. «Арсенал» — один из наиболее толковых регионально-бюджетных клубов, но подобные ситуации, когда и снег, и морозы, и возобновление сезона становятся невероятными сюрпризами для руководителей команд, уже порядком поднадоели. К счастью, гостеприимство проявили в Чечне: «Ахмат» предоставит свой стадион.

Игорь Акинфеев // Global Look Press

Что же до самого матча, то это первый после паузы тур, и главное слово этого тура — любопытство. Туляки будут показывать себя под руководством Игоря Черевченко. Да, под его руководством «Арсенал» уже успел «грохнуть» «Зенит», но интересно посмотреть, что покажут «оружейники» после полноценной подготовки с новым тренером.

С ЦСКА все куда понятнее. Команда Виктора Ганчаренко выступала очень стабильно во время осенней части РПЛ, если учесть, что почти весь основной состав был обновлен. «Армейцы» являются одной из самых тактически гибких команд в России, а пропущенных мячей у них меньше всех в чемпионате. Вспоминая нестабильность «Зенита» в первом круге, можно предположить, что московская команда вполне способна побороться за титул.

Т/к «Матч! Премьер», 2 марта в 13:55 по мск.

Следом отправляемся в Англию, где состоится один из главных матчей выходных: на «Уэмбли» «Тоттенхэм» и «Арсенал» в очередной раз встретятся в рамках дерби Северо-Западного Лондона.

В этом сезоне команды уже играли дважды: в матче АПЛ сильнее были «канониры», а в поединке Кубка Лиги — «шпоры». Сейчас между командами всего четыре балла в турнирной таблице: подопечные Маурисио Почеттино явно сдали, проиграв два матча подряд, и кроме «Арсенала» подпустили к себе и других преследователей — «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Хен Мин Сон // Global Look Press

«Арсенал» в последних матчах одержал три победы подряд в АПЛ, но состояние команды Унаи Эмери стабильным назвать нельзя: не так давно они были вполне близки к вылету из Лиги Европы от скромного белорусского «БАТЭ».

Т/к «Матч! Футбол 1», 2 марта в 15:25 по мск.

Снова отправляемся в пучину родной РПЛ: в Москве на «РЖД Арене» «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов».

В структуре действующих чемпионов России зимой произошли изменения: Илья Геркус закончил свою крайне успешную работу в клубе на посту генерального директора, уступив этот пост Василию Кикнадзе. «Железнодорожники» не активничали на трансферном рынке, но, что куда важнее, смогли договориться с Ману Фернандешем. Неизвестно, подписал ли португалец новый контракт, но до конца сезона он точно останется в Москве.

Юрий Семин // Global Look Press

«Крылья» проявили зимой себя гораздо интереснее. Они решили, что усилий одного Владимира Полуяхтова для спасения места в РПЛ будет недостаточно, поэтому очень прилично усилились игроками «Спартака»: Александром Самедовым (по случаю приезда именитого игрока энтузиасты даже называют самарскую команду «Крылья Самедов»), Джано Ананидзе и Артемом Тимофеевым. Помимо «спартаковской» диаспоры состав «крылышек» пополнили Мохаммед Рабиу и бывший игрок «Чертанова» Антон Зиньковский.

Т/к «Матч! Премьер», 2 марта в 16:15 по мск.

Обратим свое внимание на главное событие выходных в чемпионате Германии: в Менхенгладбахе «Боруссия» примет «Баварию».

В последних матчах дела «Гладбаха» идут хуже некуда: вроде бы начали новый год с трех побед подряд, но теперь эту серию сменила другая — из трех матчей без побед. Причем ладно бы поражения состоялись в упорной борьбе, но в домашних играх с «Гертой» и «Вольфсбургом» «жеребята» были биты с разгромным счетом 0:3. Не самое лучшее, что может случиться с командой перед игрой с «Баварией».

Ветераны «Баварии» Арьен Роббен и Франк Рибери // Global Look Press

Но именно матчи с грандами способны вернуть кризисный коллектив на победный путь. Тем более что «Бавария» сама вовсе не идеальна. Команда впервые за многие годы не то что не находится в отрыве от второго места — она сама на этой позиции и обосновалась. Мюнхенцы не показывают искрометного и зрелищного футбола, но в последние недели смогли вплотную приблизиться к оступившейся несколько раз, но пока лидирующей «Боруссии» из Дортмунда.

Т/к «Матч! Футбол 3», 2 марта в 20:25 по мск.

Переносимся в Италию, где два дня подряд нас ждут два великих матча. Начнем с субботнего: в Риме состоится дерби между «Лацио» и «Ромой».

«Джалоросси» смогли обрести стабильность в последние месяцы: последнее поражение в чемпионате они потерпели в конце декабря от «Ювентуса». А это даже поражением считать сложно, если мы говорим о Серии А.

Зато нельзя стабильностью назвать то, что сейчас происходит с «Лацио». Команда успешно выступает в Кубке страны: в январе они оттуда выбили «Новару» и «Интер», а на днях сыграли с «Миланом» вничью в первом полуфинальном матче. Но налицо и неудачное выступление в Серии А и Лиги Европы: из еврокубков «орлята» уже вылетели, а в чемпионате страны они рискуют не попасть даже в топ-6, обыграв «Фрозиноне» и «Эмполи», но уступив в трех других встречах.

Фанаты «Ромы» // Global Look Press

Первое дерби в этом сезоне выдалось ярким: не самое активное действо в первом тайме разогнал гол Лоренцо Пеллегрини на 45-й минуте, после чего матч стал походить на настоящую битву.

Т/к «Матч ТВ», 2 марта в 22:25 по мск.

Теперь перейдем к главному событию выходных: в Мадриде «Реал» снова примет «Барселону» — второй раз за последние четыре дня, но такого футбола много не бывает.

Матч первого круга, где «Барса» тактически разделала «Реал», мы в расчет брать не будем, так как есть более свежие матчи команд. В последнем «класико» мадридцы показали, за счет чего они могут обыгрывать эту «Барселону». Команде Эрнесто Вальверде откровенно везло во многих моментах матча, особенно когда спасал Марк-Андре тер Стеген. Но проблемы с реализацией у «Реала» — это проблемы «Реала», а каталонцы забили первым же ударом в створ матче, доведя позже счет до разгромного.

Лео Месси против игроков «Реала» // Global Look Press

Вообще такой характер игры — атакует и давит «Реал», а за ошибки наказывает «Барселона» — в «класико» непривычен. Но на внутренней арене в последние два года дела очевидно лучше идут у каталонцев: они чаще побеждают своих заклятых соперников и лучше выступают в чемпионате и Кубке.

Но в грядущем матче «Реал» может выйти на поле как никогда заведенным и злым — даже с учетом того, что речь и без того об «Эль-Класико». А турнирное положение не позволяет «Барсе» терять очки в таких матчах.

Т/к «Сила ТВ», 2 марта в 23:00 по мск.

Обратимся к воскресной программе матчей. И снова РПЛ: в Москве на «Открытие Арене» сыграют «Спартак» и «Краснодар» — центральная игра тура.

Шансы южан в этом матче кажутся мне более высокими. Да, трофеи зимой они, в отличие от «красно-белых», не завоевывали, зато турнирное положение и успешная игра против «Байера» в Лиге Европы наталкивают на мысли, что фаворитом, пусть с небольшим преимуществом, будет именно «Краснодар».

«Спартак» неплохо обновил состав минувшей зимой: несколько игроков оставили москвичей, но на их место пришли такие ребята, как Айртон, Наиль Умяров, Максим Глушенков и Аяз Гулиев.

Олег Кононов // Global Look Press

В стане «быков» тоже есть хорошее пополнение в лице Дмитрия Скопинцева и Кристоффера Ольссона. Последний уже проявил себя в составе южан в Лиге Европы.

Мы примерно можем догадываться, чего же ждать от «Краснодара». А вот сказать такое про «Спартак» довольно сложно. Вроде бы москвичи провели относительно спокойную подготовку ко второй половине сезона, но в серьезных матчах их состояние мы пока не видели. Но времени на раскачку у команды Олега Кононова нет: против них выйдет один из лидеров чемпионата, а потеря очков грозит им сокращением шансов на попадание в Лигу Чемпионов, в которую так стремится «Спартак».

Т/к «Матч ТВ», 3 марта в 18:30 по мск.

Параллельно в Англии состоится еще одно дерби, на этот раз ливерпульское: на поле «Гудисон Парк» «Эвертон» примет «Ливерпуль».

В последние годы матчи между этими командами получаются не такими результативными: в последних пяти было забито в общей сложности 10 мячей — не много для принципиального и горячего дерби. А в этом царстве «низовых» результатов правит «Ливерпуль»: последнюю победу «Эвертона» над своим соседом фанаты «ирисок» праздновали аж в 2010 году.

Верджил Ван Дейк и Мохамед Салах // Global Look Press

Если говорить о турнирном положении двух команд, то ситуация у «Эвертона» если не плохая, то точно ниже ожиданий. Клуб уже не первый год тратит приличные деньги на усиление состава, но за 10 матчей до финиша находится в 19 очках от места в еврокубковой зоне.

«Ливерпуль» же продолжает бодаться с «Сити» за титул. «Красные» смогли по очкам выйти на чистое первое место, но «горожане» отстают лишь на один балл. Поэтому каждая ошибка может стоить парням Клоппа долгожданного чемпионства.

Т/к «Матч! Футбол 1», 3 марта в 19:10 по мск.

Последней нашей рекомендацией станет игра между лидерами итальянской Серии А: в воскресенье «Наполи» примет «Ювентус». Сразу нужно оговориться, что лидеров двое только формально: отрыв «Ювентуса» настолько колоссален, что позиция неаполитанцев в таблице принципиально не важна.

Подопечные Карло Анчелотти смогли победить непростую «Парму» после двух нулевых ничьих в чемпионате. «Ювентус» же при всем своем комфортном существовании в Серии А оказался на грани вылета из Лиги Чемпионов.

Карло Анчелотти // Global Look Press

В предыдущей игре с «Наполи» в этом сезоне «Ювентус» выглядел очень солидно, доказав уже в сентябре, что конкурентов в Италии у туринцев нет. Но ответная игра пройдет на недружелюбном к гостям «Сан-Паоло», где победа над «Ювентусом» будет для «Наполи» делом чести: последний раз южане одерживали верх над своим главным конкурентом в домашнем матче два года назад.

Т/к «Матч ТВ», 3 марта в 22:25 по мск.