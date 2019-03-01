Вдова Яшина прокомментировала очередной перенос открытия стадиона "Динамо"

Валентина Яшина заявила, что «Динамо» не приглашало ее на открытие стадиона, названного в честь ее мужа.

В разговоре с Sovsport.ru вдова легендарного вратаря заявила, что не получила приглашения на матч открытия стадиона, который должен был состояться 10 марта.

«Но я надеюсь, пригласят. Я ведь в Химки, когда наши играли, почти всегда ездила. (Улыбается.) Правда, в "Динамо" постоянно руководство меняется. В основном банкиры там сейчас. Как бы не забыли про меня. Но до игры еще далеко», — заявила Яшина.

Также вдова футболиста в очередной раз выразила недовольство, что стадион в Петровском парке будет носить имя Льва Яшина: «Кроме Льва есть много очень достойных динамовцев».

Ранее Sobesednik.ru писал, что дерби между «Динамо» и «Спартаком» не состоится на стадионе «бело-голубых» из-за состояния газона. О готовности принять матч сообщили в «Лужниках».