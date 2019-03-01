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01 марта, пятница

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Вдова Яшина прокомментировала очередной перенос открытия стадиона "Динамо"

Спорт

Валентина Яшина заявила, что «Динамо» не приглашало ее на открытие стадиона, названного в честь ее мужа.

В разговоре с Sovsport.ru вдова легендарного вратаря заявила, что не получила приглашения на матч открытия стадиона, который должен был состояться 10 марта.

«Но я надеюсь, пригласят. Я ведь в Химки, когда наши играли, почти всегда ездила. (Улыбается.) Правда, в "Динамо" постоянно руководство меняется. В основном банкиры там сейчас. Как бы не забыли про меня. Но до игры еще далеко», — заявила Яшина.

Также вдова футболиста в очередной раз выразила недовольство, что стадион в Петровском парке будет носить имя Льва Яшина: «Кроме Льва есть много очень достойных динамовцев».

Ранее Sobesednik.ru писал, что дерби между «Динамо» и «Спартаком» не состоится на стадионе «бело-голубых» из-за состояния газона. О готовности принять матч сообщили в «Лужниках».

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Колумнисты
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Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

Прокремлевские, проамериканские и проукраинские эксперты – как сиамские близнецы. Один без другого на российском ТВ существовать не могут. Формат таков, это просто условие игры

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Суверенитетом называют право управлять Россией, не слушаясь международных норм, никому не давая отчета и не сообразуясь со здравым смыслом. Это право подкреплено ракетами

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Невзоров
Александр

публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной


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