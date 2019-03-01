Василий Конов сообщил о переносе открытия стадиона "Динамо" на лето 2019 года

Журналист Василий Конов сообщил, что столичное «Динамо» может в очередной раз перенести открытие стадиона.

Об этом Конов написал в своем telegram-канале. По информации журналиста, столичный клуб все еще не готов назвать дату открытия своего стадиона.

«С большой долей вероятности стадион "Динамо" сильно сместит дату открытия. Рассматривается, в том числе, перенос открытия арены на новый сезон. Кто и как будет компенсировать уже потраченные деньги на открытие 10 марта — вопрос», — написал Конов.

Ранее журналист одним из первых писал о переносе матча «Динамо» — «Спартак». Позже эту информацию подтвердили в РФС.