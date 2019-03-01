"Арена Химки" примет дерби "Динамо" – "Спартак"

Российская Премьер-лига сообщила о возвращении столичного «Динамо» на «Арену Химки» в матче против «Спартака».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу лиги. Игра состоится на химкинском стадионе 10 марта в 19:00 по мск.

Ранее сообщалось, что РПЛ запретила «Динамо» проводить матч чемпионата со «Спартаком» на «ВТБ Арене» из-за качества газона. Эта игра должна была стать матчем открытия обновленной арены.

Также до этого о готовности провести матч заявили в пресс-службе «Лужников». Представители главной арены страны отметили, что состояние тамошнего газона позволяет провести матч на стадионе в любой момент.