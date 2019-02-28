В КоАП появится поправка о незаконной продаже билетов на "Евро-2020"

В правительстве России предложили внести поправку в КоАП, которая запрещает перепродажу билетов на матчи «Евро-2020».

Как сообщает «Парламентская газета», данный законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Члены кабмина хотят ввести административную ответственность за продажу поддельных билетов, а также за перепродажу настоящих билетов на матчи Чемпионата Европы. Этот законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

Следующий Чемпионат Европы пройдет в ряде европейских городов летом 2020 года. В России матчи первенства примет стадион в Санкт-Петербурге. Финал пройдет на лондонском «Уэмбли».