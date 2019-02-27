Почему "Спартак" сотворил сенсацию, а "Витязь" – нет?

Обозреватель Sobesednik.ru — о старте Кубка Гагарина — 2019 и таких разных результатах фаворитов Запада ЦСКА и СКА

Московский ЦСКА разгромил подмосковный «Витязь» в 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина — 4:0. Как это нередко бывает при крупных и сухих победах, счет оказался не по игре. На самом деле гости не просто здорово держались в первом периоде, но и резво огрызались, и кто знает, что было бы, реализуй Алексей Макеев свой выход один в ноль. Но Илья Сорокин доказал, что его не зря называют лучшим российским вратарем КХЛ, и отбил шайбу черенком клюшки. А после перерыва армейцы врубили такие обороты, что «Витязю» удалось спроворить за оставшиеся сорок минут лишь пять бросков по чужим воротам.

После матча я накоротке пообщался с форвардом подмосковной команды Александром Никулиным, который недавно давал нашему изданию большое эксклюзивное интервью и который, увы, стал соавтором первой пропущенной его командой шайбы. Как признался сам Александр, та попала ему в конек и уже оттуда отскочила в ворота. Но, по его словам, сожалеть приходится не столько по этому поводу: куда обиднее то, что соперник попросту втрое быстрее... И то правда, что втрое, а не вчетверо: хоть счет и 4:0, последняя шайба была следствием совсем уж чудовищной ошибки, и потому, пожалуй, даже несколько лишней, даром что пропущена вообще в большинстве.

Но, пожалуй, еще более досадно для «Витязя» то, что в соседней паре СКА неожиданно уступил московскому «Спартаку» (0:2). В том самом интервью Никулин ведь как раз рассуждал, что с питерцами было бы проще: они дают сопернику играть, и у любой команды появляются шансы... Наставник проигравших армейцев Илья Воробьев после игры, конечно, пообещал, что в следующем матче все увидят другой СКА.

И надо было видеть тот матч, чтобы оценить и уровень готовности и мастерства защитников «красно-белых», раз за разом снимавших шайбы с чужих крюков буквально перед пустыми воротами, их самоотдачу — как там только Илье Зубову не раздробили локоть, когда он с разбега ринулся принимать на себя чужой бросок?! У «Витязя» же один ляп Войтеха Мозика, упустившего на своей дальней штанге Окулова (и набравшего, кстати, худший в команде показатель полезности в игре «-3»), чего стоит...

Казалось бы, в паре ЦСКА — «Витязь» все уже решено. Но в этой незыблемой вроде бы определенности у «Витязя» как раз и есть шанс. Во-первых, давеча и «Спартак» все хоронили дружно и досрочно — а теперь поди угадай, как все там закрутится дальше. Во-вторых, в минувшей «регулярке» именно подмосковные хоккеисты стали одними из немногих, кто не только в принципе смог хоть однажды обыграть армейцев, но еще и сделали это всухую.