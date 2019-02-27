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Хавбек "Локомотива" пообещал побриться налысо после гола в чемпионате РФ

Спорт

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миронов рассказал о сложностях перехода в основу и взаимоотношениях с одноклубниками.

Как передает «Советский спорт», 19-летний Алексей Миронов, недавно перешедший из молодежки в основной состав «Локомотива», рассказал, что столкнулся с критикой от своих старших коллег по команде, но старается получать опыт и полезные знания из их замечаний.

«В игровом плане конечно достается. Передержал мяч — получи по ушам, не вернулся в оборону — получи еще. Это правильно. Молодой игрок должен слушать более опытных партнеров. Старшие дают только правильные советы, а тебе нужно многое поменять в своей игре. Больше всех "пихают" Гилерме и Ведран Чорлука. Их амплуа подразумевают широкое видение поля, они следят за каждым», — объяснил полузащитник.

По словам Алексея, одноклубники высоко оценили забитый им гол в ворота «Зенита» в матче Фонбет Кубка Матч Премьер и даже назвали Миронова «зверем», однако на этом молодой игрок останавливаться не планирует и уже намерен отметиться забитым мячом в официальных матчах команды.

«Надеюсь, у меня будет шанс проявить себя в чемпионате России или хотя бы в Кубке. Это моя мечта. После такого матча проставлюсь перед командой, позову всех в ресторан», — сказал Миронов.

Футолист отметил, что готов даже побриться налысо, если его мечта осуществится.

 

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