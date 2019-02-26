Игру Россия – Финляндия на "Матч ТВ" посмотрели 2,65 миллиона человек

Матч, прошедший в Перми 24 февраля, показал впечатляющий результат не только со спортивной, но и с телевизионной точки зрения: игру на «Матч ТВ» посмотрели 2,65 миллиона человек (Mediascope, РФ, 100.000+) при доле, доходившей до 5,8% (аудитория М 18+).

Игра стала для российской сборной последней и решающей в квалификации ЧМ-2019. По ходу первой четверти команда Сергея Базаревича уступала с разницей -18, но в итоге вышла вперед за 7 минут до конца матча и вырвала победу со счетом 91:76.

Итоги матча подвел президент РФБ Андрей Кирилленко на встрече с журналистами в Доме баскетбола. Кирилленко отметил высокий зрительский интерес и привел следующие цифры:

«Аудитория трансляции матча сборных России и Финляндии на "Матч ТВ" составила около 2,65 миллиона человек. Можно сравнить это с другими топовыми трансляциями сезона в Евролиге и Единой лиге: "Фенербахче" – "Химки" – 1,2 миллиона, "Химки" – "Эфес" – 1,4 миллиона, ЦСКА – "Жальгирис", "Локомотив" – "Зенит", "Локомотив" – ЦСКА – около 1,6 миллиона. Как бы то ни было, сборная собирает практически вдвое больше людей около экранов, и это очень сильный показатель для нас. Как показывает практика, игры сборной у себя в стране – это то, что болельщик принимает на ура».