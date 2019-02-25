Вячеслав Колосков: Исполком не даст принимать решения в интересах одного "Зенита"

На минувшей неделе Александр Дюков единогласно был выбран новым президентом РФС. Других кандидатов, кроме чиновника «Газпромнефти», на этот пост не нашлось.

— Очень компактно, дружно, весело все поддержали нового кандидата, — прокомментировал первый президент РФС Вячеслав Колосков. — Безальтернативные выборы бывают не только у нас — это общепринятая практика. Ничего здесь страшного не видно. Мы знаем, что мой коллега из Испании, предыдущий президент, 24 года возглавлял федерацию, в Германии тоже есть такой опыт. Главное, чтобы выборы были произведены в соответствии с уставом.

Напомним, в 2013 году на главное кресло в РФС претендовали семь кандидатов, на выборах в 2016 году — два кандидата. Желающих управлять футболом становится все меньше и меньше.

— Дело не в том, что другие не хотят брать на себя ответственность. Ответственность хотя взять многие, но есть кандидаты, которые пользуются абсолютной поддержкой большинства делегатов. Конечно, мог бы [депутат Госдумы Валерий] Газзаев ещё раз выдвинуться, и вроде об этом было заявлено, но понимая, что у Дюкова все-таки огромное преимущество перед делегатами, в этом не было смысла — заранее, зная результат, выставлять себя в неудобном виде, — считает Колосков.

Напомним, ранее Александр Дюков занимал руководящий пост в «Зените».

— У нас авторитетный исполком, есть и Галицкий и Гинер, они не дадут принимать решения, который будет в интересах одного клуба, — уверен Вячеслав Колосков.