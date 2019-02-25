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Валенсийские каникулы: эксперт – о соперниках "Зенита" и "Краснодара" в ЛЕ

Спорт

Global Look Press
Global Look Press

Станислав Рынкевич — о шансах российских команд в матчах с «Вильярреалом» и «Валенсией» в Лиге Европы.

Не так давно состоялась жеребьевка второго раунда плей-офф Лиги Европы, в который, к нашему счастью, вышли оба представителя России в играх на вылет в этом турнире. «Зениту» и «Краснодару» предстоит отправиться в славный испанский регион Валенсия, чтобы сыграть с «Вильярреалом» и, собственно, «Валенсией».

Журналист Станислав Рынкевич в разговоре с Sobesednik.ru оценил шансы российских команд в матчах с испанскими коллективами.

– Давайте начнем с «Вильярреала». Что вы можете сказать о нынешнем состоянии этой команды?

– Мне кажется, это наиболее удачный для «Зенита» выбор в жеребьевке из тех команд, которые вышли в 1/8 финала, потому что «Вильярреал» находится в неважной форме. В этом может убедиться каждый: достаточно заглянуть в турнирную таблицу Ла Лиги. «Желтая субмарина» находится в зоне вылета, и можно сказать, что «Вильярреал» оказался на этой стадии Лиги Европы благодаря большой доле везения. В предыдущем раунде они играли с лиссабонским «Спортингом», который тоже не в порядке: португальская команда оба матча в 1/16 финала доигрывала вдесятером, а во втором матче они остались в меньшинстве почти на целый тайм. И то «Вильярреал» прошел с преимуществом в один матч.

Поэтому я считаю, что с соперником «Зениту» повезло. Даже несмотря на то, что ответная игра состоится в Испании. Конечно, мы всегда говорим, что все зависит от наших клубов. То, в каком состоянии «Зенит» будет в начале весны — это вечная проблема российских команд в еврокубках. Но из всех соперников, которые могли попасться «Зениту», «Вильярреал» — наиболее приемлемый. Несмотря на то, что у испанской команды есть авторитет, есть яркие футболисты (например, Санти Касорла), но у них откровенно не идет.

Санти Касорла // Global Look Press

Из всех участников нынешней Ла Лиги «желтая субмарина» выделяется тем, что у ее игроков не «горят глаза». Команда не понимает, почему у нее не получается играть в футбол. И очень вероятно, что «Вильярреал» вылетит из Примеры, и этот факт сильно психологически давит на команду. Возможно, что к матчам с «Зенитом» они подойдут не в лучшей форме.

– Не так давно они провели очень яркую игру с «Севильей» в чемпионате, прошли «Спортинг» в Лиге Европы. Как вы считаете, перед командой стоит цель выложится в еврокубках или же они сделают ставку на спасение прописки в Ла Лиге?

– Думаю, они не будут так расставлять приоритеты. Что касается «Севильи», то эта игра в большей степени характеризует их, а не «Вильярреал». «Севилья» в этом сезоне на выезде просто ужасна: типичная команда настроения. Поэтому я не считаю этот матч для «субмарины» показательным: на один такой хороший матч приходится несколько домашних игр, где они играют неважно. Конечно, им очень важно уделять внимание чемпионату: для такого клуба вылетать (это с ними случалось несколько лет назад) — это шок. И сейчас это может стать шоком. 

Наставник «Вильярреала» Хавьер Кальеха  // Global Look Press

Но нужно понимать, что для «Вильярреала» просто не вылететь — это не задача. Нет, это важно сделать, но болельщики сильно от этого рады не будут. А Лига Европы, как далеко они бы туда ни залезли, является хорошей возможностью утешиться. Тем более что в следующем сезоне «Вильярреал» может оказаться в еврокубках, если выиграет нынешний розыгрыш Лиги Европы: из Кубка Испании они уже вылетели, а еврокубковое место в Ла Лиге им недоступно. Поэтому я не думаю, что «Вильярреал» как-то станет закрываться от Лиги Европы и не пытаться ее выиграть.

– Кто сейчас из состава «Вильярреала» выделяется и может удивить «Зенит»? И насколько этот соперник удобен для питерцев?

– Важно то, как «Зенит» будет компактно играть. Потому что «Вильярреал» имеет много игроков высокого индивидуального класса. Если команда, которая им противостоит, делает ставку на индивидуальные качества игроков, то у «субмарины» есть шансы. Если же против них соперник, который прессингует, действует компактно в линиях, то здесь у «Вильярреала» как у команды не так много шансов.

Индивидуально можно выделить Санти Касорлу. Многие считают, что его переход в «Вильярреал» — это обычное эмоциональное возвращение домой. Но это далеко не так, Санти по-прежнему играет на высоком уровне. Во многом он оказался в этой команде случайно: он просто приехал в знакомый клуб посмотреть, будет ли его нога слушаться [Санти Касорла получил травму ахилла 19 октября 2016 года, выбыв из футбола до августа 2018 года — прим. Sobesednik.ru]. В итоге подписал контракт и выглядит одним из лидеров команды. Когда есть такой нападающий, как Карлос Бакка, защитникам не стоит «зевать» ни в коем случае. Имеется хороший фланговый игрок Педраса, он сейчас в отличной форме.

Карлос Бакка // Global Look Press

В воротах играет Серхио Асенхо, голкипер с трагической спортивной судьбой: у него было четыре разрыва крестообразной связки. Но когда он на поле, он играет хорошо. Только защита подводит, команда в принципе плохо обороняется. Но если Асенхо поймает кураж, то у «Зенита» могут быть проблемы.

– Давайте перейдем к сопернику «Краснодара» — «Валенсии». У них дела не так плохи, но от команды ожидали большего. Что вы можете сказать о нынешней форме «летучих мышей», кроме того, что они опять вничью сыграли?

– Не то что вничью сыграли — у «Валенсии» совершенно уникальный сезон: 15 ничьих в 25 матчах чемпионата. Когда они в сентябре выдали серию из ничейных результатов, на их тренера Марселино было больно смотреть. Сейчас эти серии продолжаются.

Нужно понимать, что «Валенсия» играет в этом сезоне не то чтобы плохо, но они слишком «на все пуговицы застегнуты». Команда предельно организованная, но ей не хватает драйва впереди. 

Станислав Рынкевич // стоп-кадр YouTube

Когда эти эмоции появляются, тогда уже другое получается — как в играх с «Бетисом» и «Барселоной» не так давно. Там «Валенсия» раззадорилась впереди, но при этом потеряла компактность сзади. Им не хватает общей организованности в защите и нападении, чтобы это одновременно работало.

Нужно отметить, что в последний раз в чемпионате «Валенсия» проигрывала в начале января. Если убрать за скобки поражения в Кубке Испании [«Валенсия» поборется с «Бетисом» за выход в финал — прим. Sobesednik.ru], в еврокубках и Ла Лиге «Валенсия» давно не проигрывает. Для «Краснодара» это серьезный соперник. И хорошо, что ответная игра будет проходить в России. 

Денис Черышев // Global Look Press

Силы примерно равны. Опять же, очень трудно загадывать: мы не знаем, насколько сейчас хорошо готовы российские команды физически. Шансы у «быков» есть. Нужно очень внимательно сыграть в Испании и ловить свои возможности в ответной игре. 

У «Краснодара» есть технически одаренные игроки, способные дать бой «Валенсии» и добиться положительного результата. Очень может быть, что опять будет две ничьих и кто-то выйдет дальше за счет гостевого гола.

– Валенсия, с одной стороны, очень мало пропускает  меньше «Барселоны». Но, судя по их игре, они не умеют удерживать победный результат, как накануне с «Леганесом» [1:1, команда из пригорода Мадрида отыгралась на 89-й минуте]. Может ли этим воспользоваться «Краснодар»?

– Да, с этим у «Валенсии» могут возникнуть проблемы. Кажется, что это уже психологическое давление из-за всех этих ничьих, из-за того, что «летучие мыши» уже давно не умеют играть на результат. Каждый следующий матч этот «нервяк» добавляет, и уже не первый раз происходит ситуация, когда они, имея положительный для себя результат, запираются в штрафной к концу матча и пропускают. Им не хватает психологической уверенности, и эта проблема не решается на протяжении сезона. Я не вижу, чтобы Марселино что-то для этого делал.

Наставник «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль // Global Look Press

Поэтому «Краснодару» необходимо в домашнем матче давить и давить, даже несмотря на результат матча на выезде. И тогда «Валенсия» дрогнет. Главное, чтобы «быков» не подводила реализация, и психологическое преимущество будет на их стороне, — считает Станислав Рынкевич.

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