Сборная России по баскетболу: все ли долетят до Китая?

Сборная России по баскетболу наконец-то сыграет на Кубке мира. Команда в ослабленном составе, но вытащила отборочный матч против Финляндии (91:76). Ключевые игроки снова «сыграли за динамо» (то есть не приехали).

Чемпионат мира в Китае станет первым для России за девять лет. И кажется, очень не вовремя. К решающим играм против Болгарии и Финляндии команда готовилась, приглашая на сборы 18-летних юношей – все звезды «повылетали» из-за травм. Как минимум 7 игроков, включая Тимофея Мозгова, Алексея Шведа, Сергея Карасева и других, остались вне игры. Из-за реальных травм или лишней бережливости – известно только им самим. Играть за сборную именно в этом виде спорта игроки отказываются как никогда часто.

– Я верю, что и Швед, и Мозгов, и Карасев уже идут на поправку. На ЧМ у нас может оказаться вполне боеспособная команда, которая может выйти в полуфинал, естественно, если раньше им не встретятся американцы, – рассуждает комментатор Владимир Гомельский. – Уверен, что при тренере Сергее Базаревиче отказы малореальны. Он умеет общаться с игроками по-человечески, в чем, конечно, превзошел своих предшественников. Помогает в этом плане и Андрей Кириленко. На прошлом чемпионате Европы, когда стало ясно, от кого можно ждать отказа, он хорошо поработал. Со всеми были проведены беседы.

Интересно, что в свое время именно с Андрея Кириленко началась череда отказов. Перед последним мундиалем сборной в 2010 году он неожиданно решил не присоединяться к составу, выбрав интересы клуба. «Юта Джаз» настаивал на том, чтобы он восстановился от травмы до конца. Без своего лучшего игрока сборная вылетела в четвертьфинале. Кириленко чистит карму?

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Материал вышел в издании «Собеседник» №07-2019 под заголовком «Все ли долетят до Китая?».