Александр Тихонов обвинил главу СБР во лжи в ситуации с биатлонистом Логиновым

Известный в прошлом биатлонист заявил, что руководители СБР виноваты в ситуации с Александром Логиновым.

В разговоре с Sovsport.ru четырехкратный олимпийский чемпион заявил, что в непопадании лидера сборной России на чемпионат Европы виновато руководство СБР.

«Его пытались поставить на спринт, но оказалось, что это нереально – заявить спортсмена сверх квоты возможно только при условии, что он выиграл предыдущий ЧЕ. Логинов выиграл — но не спринт, а пасьют. В итоге в Раубичах на старт он не вышел. Теперь Драчев и Хованцев оправдываются: мол, мы и не планировали его заявлять. Врут безбожно. И нагло», — негодует Тихонов.

По мнению ветерана биатлона, такие действия руководителей Союза могут привести к падению результатов Логинова: «А что планировали? Он просто ради удовольствия в Минск летел? Из Америки? Перед чемпионатом мира? У него не было лучшей возможности подготовиться к главному старту? Все это — пример вопиющей безграмотности. Не говоря о психологической травме для Логинова, который и так уже немало пережил».

Ранее о причинах непопадания Александра Логинова на ЧЕ рассказал председатель тренерского совета СБР Максим Кугаевский, заявивший, что руководство организации допустило техническую ошибку при формировании состава сборной России на спринтерскую гонку чемпионата Европы.