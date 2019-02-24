Петерс Покровскис: Главный секрет Кубка легенд по футболу

Обозреватель Sobesednik.ru — об 11-м международном футбольном Кубке легенд, который проходит 23-24 февраля 2019 года в Москве.

Если день рождения — грустный праздник, то Кубок легенд — это грустный праздник, умноженный на... сколько вам там, уважаемый читатель, лет? И слово «праздник» здесь неотделимо от «грустный», потому что сначала ты просто наслаждаешься игрой тех футболистов, которых помнишь с тех пор, когда еще был юным, а то и вовсе маленьким; а потом, смотря на их лысины, седины и животы, внезапно ловишь себя на мысли, что и сам ты не молодеешь... Пусть даже тех, кто немного запустил себя, куда меньше, чем тех, кто выглядит так же, как раньше. Что, правда, не относится к экс-вратарю сборной Германии Тиму Визе, который подался в рестлинг и был вынужден «раздать» себя до 130 килограммов.

Однако я где-то прочитал, чуть ли не в книге Егора Титова, что воспоминания — самый лучший товар; и действительно: вроде бы и формат турнира не меняется годами, и соперники не бог весть какие, и игры-то всего по 20 минут «грязного» времени, а уже только на первые, отборочные матчи первого дня, собралась половина «Лужников»!

Сравнивая Кубок нынешний и семилетней давности, замечаешь не только сохранение интереса в масштабах общего числа зрителей, но и еще три важных изменения. Первое — что от обилия людей в красно-белых шарфах уже не рябит в глазах, как в первые годы; то есть турнир становится интересен не только болельщикам «Спартака», которые, конечно, в тяжелые для команды 2010-е приходили сюда повздыхать по безальтернативному чемпионству.

Второе — стало заметно наличие иностранных зрителей, которые, очевидно, тоже неизбежно подвержены ностальгии, несмотря на разницу в менталитетах. И вот это уже, конечно, важнейший показатели нужности турнира, кто бы что ни говорил.

Ну а третье касается самих футболистов и их непосредственного занятия: если раньше иная игра кое-где выглядела прогулкой академиков с тросточками в том самом смысле, какой вкладывал в эту свою фразу Валерий Газзаев, то сейчас нет и намека на какое-либо дуракаваляние. Да что там — в отдельных эпизодах и до стычек доходило.

В общем, если продолжать метафоризировать категориями возраста, то наш Кубок легенд по футболу — это такое лекарство от ментального ощущения старения, имеющее, правда, для особо вдумчивых легкий побочный эффект. Как часто стоит его принимать — ежегодно ли или с перерывами — и в каких количествах — каждый решает для себя сам. Главное — что оно вообще есть.