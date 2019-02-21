Комментаторы "Матч ТВ" дали прогнозы на ответные матчи российских клубов в 1/16 ЛЕ

21 февраля «Матч ТВ» покажет ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, в которых сыграют «Зенит» и «Краснодар».

В первом матче 1/16 финала ЛЕ в Стамбуле санкт-петербургский «Зенит» уступил «Фенербахче» со счетом 0:1. Прямая трансляция ответной игры начнется на «Матч ТВ» в 20:25 с работы студии на стадионе: Роман Гутцайт примет в качестве гостя Андрея Аршавина.

Комментировать сам матч будет Геннадий Орлов. По его словам, ситуация для петербургской команды нелегкая, а побеждать надо во что бы то ни стало, так как «Фенербахче» на данный момент далеко не самый сильный турецкий клуб: «Сложность в том, что надо играть с листа новым игрокам. Я думаю, Сердар Азмун появится в основном составе, Ракицкий, Барриос — они, конечно, опытные, они должны помочь и наверняка помогут «Зениту». Но все-таки это короткое время, которое они находятся в команде, оно может в какой-то степени сказаться».

По словам Орлова, зенитовцы в прекрасном расположении духа провели тренировку на домашнем стадионе: «Все рвутся в бой. Будет очень интересный матч».

Прямую трансляцию можно будет также увидеть на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, в эфире которого в 19:45 начнет свою работу студия с ведущим Дмитрием Жичкиным и экспертами Александром Кержаковым и Александром Бородюком.

Второй ответный матч — «Байер» — «Краснодар» — «Матч ТВ» покажет в прямой трансляции со стадиона «Бай-Арена» в немецком Леверкузене в 22:50. Комментировать игру будут Сергей Кривохарченко и Роман Нагучев.

Среди характерных особенностей стиля «Байера» Роман Нагучев выделяет высокий прессинг, высокие энергозатраты, большое количество работы без мяча и постояное «открывание». «С одной стороны, это сильная команда, с другой, случиться может всякое. Что касается «Краснодара», то это команда, которая порой выдает совершенно неожиданные результаты в еврокубках. Я не вижу, в чем «Краснодар» уступает «Байеру». Единственное преимущество – это стадион. Там, в Леверкузене все рассчитывают на проход своей команды дальше. Но «Краснодар» приучил нас к тому, что в Европе он выдает матчи-сюрпризы. Так что я не уверен, что «Байер» 100-процентный фаворит. Скорее 60 на 40».