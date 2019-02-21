Коллега Мамаева оценил шансы спортсмена вернуться в футбол

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что Павел Мамаев и Александр Кокорин могут вернуться в футбол.

Об этом Тихонов рассказал «Интерфаксу». Футболист напомнил, что играл с Мамаевым в «Краснодаре», и назвал футболиста отличным человеком и хорошим товарищем.

«То, что произошло — стечение обстоятельств. Надеюсь, что для ребят все закончится не плачевно», — сказал Тихонов.

По его мнению, Мамаев и Кокорин могут вернуться в футбол, несмотря на долгий перерыв.

«Несколько месяцев простоя — ерунда. Когда у тебя хватает мастерства, то пропуск в четыре-пять месяцев не имеет значения — при условии, что нет проблем со здоровьем. Репутация? Это уже другое. В футбол они играть смогут, а вот репутация... Достаточно одного момента — и она будет потеряна, у любого человека так», — сказал Тихонов.

Напомним, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин с октября 2018 года находятся под стражей в СИЗО по делу о двух потасовках в Москве. Накануне в защиту Кокорина в телеэфире выступила его гражданская супруга Дарья Валитова.