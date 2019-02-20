Семь российских стадионов вступили в гонку за звание лучшей арены

Семь российских стадионов стали претендентами на звание лучшей футбольной арены, открытой в 2018 году.

На звание лучшего стадиона в мире номинированы «Мордовия Арена», «Ростов Арена», «Самара Арена», «Стадион Калининград», «Стадион Нижний Новгород», «Екатеринбург Арена» и «Волгоград Арена». На всех этих стадионах проходили матчи ЧМ-2018 по футболу.

За звание лучшей арены борются 27 стадионов, которые вмещают не менее 10 тысяч человек и которые были либо построены в 2018 году, либо значительно реконструированы.

До 3 марта каждый желающий может проголосовать за лучший стадион на сайте stadiumdb.com, передает «Интерфакс».