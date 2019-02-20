Что значат "нули" в матче "Лиона" и "Барселоны" в матче Лиге Чемпионов?

Каталонская «Барселона» в очередной раз вступила в борьбу в плей-офф Лиги Чемпионов, встретив сопротивление «Лиона».

Вообще игры, подобные той, что случилась в Лионе, являются далеко не самым приятным для массового зрителя зрелищем: голов нет, возможностей для взятия ворот мало. Казалось бы, смотреть такие матчи — просто трата времени. Но имея желание, даже в таких невзрачных поединках можно найти любопытные моменты.

Первое. Нужно окончательно смириться с тем, что той самой волшебной «Барселоны» больше нет. Созданная в 2008 году Пепом Гвардиолой команда наряду с «Миланом» начала нулевых и «Реалом» последних лет была одной из лучших команд XXI века. Но изменения в составе привели к неизбежному: каталонцы стали прагматичнее.

Нынешний тренер «блауграны» Эрнесто Вальверде — это самый рациональный тренер в новейшей истории «Барсы». Доминировать в Ла Лиге и периодически забивать по шесть мячей аутсайдерам с середняками помогает гений Месси и его взаимодействие с Луисом Суаресом и Жорди Альбой. В топ-играх нередко на помощь приходят отличные тренерские решения Вальверде, как, например, в первом «класико» сезона, когда «Барса» без Месси в составе разбила «Реал» (5:1).

Уссем Ауар и Клеман Лангле // Global Look Press

И нельзя сказать, что при Вальверде «Барса» стала хуже. Она просто другая. Результаты во внутренних турнирах отличные, но имея такой состав и склоняясь к прагматичности, ты вынужден балансировать между успехом и провалом.

Провал случился год назад, когда игроки «Ромы» провели матч жизни и прошли «Барселону» в четвертьфинале ЛЧ после поражения со счетом 4:1 в первом матче. Тогда каталонцев обвинили в непривычной осторожности, нежелании быть той самой «Барселоной», которая, несмотря на счет, идет вперед, чтобы доминировать над соперником. Команда Вальверде так делает далеко не всегда. Не выглядела «Барса» уничтожающей и в игре с «Лионом». Но команда Бруно Женезио выглядела необычно.

Второе. В этом сезоне «Лион» провел несколько матчей на настоящем топ-уровне. В частности, две игры с «Сити» и две встречи с «Парижем» в Лиге 1: если на «Парк де Пренс» «ткачи» были без вариантов разгромлены, то в остальных трех поединках в их исполнении был настоящий топовый футбол.

«Олимпик» был очень агрессивен в тех встречах, регулярно прессингуя своего соперника, вынуждая его чувствовать себя некомфортно. В двух случаях из трех это заканчивалось победой «Лиона», но один раз команда Гвардиолы смогла свести вничью игру с подопечными Женезио.

Бертран Траоре, Танги Ндомбеле и Лео Месси // Global Look Press

В матче с «Барсой» же «Лион» отказался от этой игры. С самого начала встречи хозяева играли довольно строго и сдержанно, пытаясь не дать «Барселоне» разыгрывать мяч в своей штрафной. Не знаю, с чем связан отказ от смелой игры — с масштабом ставок или с игровым состоянием самого «Олимпика», в составе которого не было лидера и капитана Набиля Фекира.

Но необходимо признать, что план «Лиона» на первый тайм был не так уж и плох. «Барса» не имела достаточно пространства для позиционных атак, а «Лион» совершил пару опасных контратак, каждая из которых могла завершиться голом. Однако нельзя сказать, что оборона «ткачей» была безупречна. Достаточно вспомнить фол перед самой штрафной: в любой другой день Месси пробил бы в створ ворот с такого расстояния. Также в память врезались прорыв Дембеле в штрафную и последовавший сейв вратаря Антони Лопеша и неточный удар Месси после паса Альбы.

Во втором тайме «Барса» заметно прибавила, а контригра у «Лиона» закончилась совсем. Каталонцы имеют основания быть недовольными результатом, но их игра в последние 20 минут была достаточной для того, чтобы вселить в самих себя и фанатов уверенность перед ответной игрой.

Третье. Та самая ответная игра. «Барса» на «Камп Ноу» — это всегда вдвойне опасно. Но не все так однозначно. Во-первых, счет первой игры делает положение каталонцев крайне тяжелым, если они пропустят гол первыми. В игре с «Сити» «Лион» уже доказал всем, что готов биться с топами даже на выезде.

Мемфис Депай и Серхио Бускетс // Global Look Press

Четвертое. Нельзя сказать, что «Барса» решила свою европейскую проблему. А она у нее есть: уже три розыгрыша ЛЧ подряд «сине-гранатовые» не проходят дальше четвертьфинала. Но в 2016-м и 2017-м «Барса» пала жертвой и правда выдающихся команд: те «Атлетико» и «Ювентус» соответственно были достойны главного европейского титула, но «Реал» оказался еще более выдающимся (или везучим).

Но в 2018 году история была уже другая. Если ранее «Барсу» выбивали команды, ставящие на надежную оборону и эффективную контратаку, то в 2018 году «Барса» проиграла команде, которая ее, если угодно, переатаковала. Год назад «Рома» была смелее, агрессивнее и целостнее. А такие поражения требуют немедленной реакции, анализа ошибок и недопущения их в будущем. «Реал» уже наштамповал себе титулов, пока «Барса» год за годом буксует на ранних стадиях плей-офф ЛЧ.

Такого сценария в Каталонии терпеть больше не хотят, хоть президент клуба и заверяет, что тренер находится вне опасности, даже если команда останется без трофеев в этом сезоне. Проблема у «Барсы» есть, и ответная игра с «Лионом» покажет, насколько Вальверде близок к ее решению.