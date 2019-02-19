Российских хоккеистов вернут в родную гавань?

Шведские хоккейные игры давно закончились, а фраза, брошенная вице-президентом ФХР Романом Ротенбергом в конце турнира, осталась. По его словам, существует поручение Владимира Путина о том, чтобы остановить отток наших хоккеистов из России, и федерация будет делать для этого все.

На прошлой неделе стало известно, каким образом. Якобы один из способов оставить талантливых игроков дома – создать турнир для 15–17-летних хоккеистов, что звучит тоскливо даже на стадии идеи. Вот вам, ребята, вместо НХЛ с его 100-летней историей и примером Овечкина, живущего в доме-замке, новое соревнование.

Но это еще не все. Сам Владимир Путин в 2016 году на президентском Совете по физкультуре и спорту говорил на эту тему гораздо предметнее: «Нужно создавать условия экономического характера, когда кому-то невыгодно будет брать наших игроков, а игрокам будет выгодно оставаться у нас». Вот это другое дело, разговор по существу.

Оказывается, в том же футболе у нас все идет по плану. То, что игроки вместо конкуренции и развития в ведущих европейских клубах выбирают «Локомотив» и два миллиона евро на карточку – это так специально задумано. Опыт Аршавина, который при первых сложностях в «Арсенале» возвращается в родную зенитовскую гавань, – прекрасный ориентир.

Понятно, что инициатива появилась не на пустом месте. После того как боссы НХЛ перестали отпускать игроков на Олимпийские игры и чемпионаты мира, сборные заметно осиротели. Развивая свою мысль, вице-президент ФХР так и говорит – все это ради одного: «Чем больше будет играть в России хороших игроков, тем лучше для сборной». В какой-то момент главной целью всего спортивного движения стали показатели одной команды из 27 человек. Причем не на Кубке мира в Канаде, где играют хоккеисты НХЛ, а обязательно где-нибудь поближе, куда можно приехать и салютнуть из президентской ложи.

«Важно не только то, что игроки могут дать команде, но и то, что им может дать сама среда, – говорит на эту тему Вячеслав Фетисов. – Мало кто, вернувшись из Северной Америки, добивался колоссальных успехов. Чаще бывает наоборот».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №06-2019 под заголовком «Хоккеистов вернут в родную гавань».