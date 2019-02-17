Геркус рассказал о разработке планов возведения крыши на стадионе "РЖД Арена"

Экс-гендир «Локомотива» заявил, что руководство клуба рассмотрит возможность строительства крыши на стадионе в Черкизове.

Об этом бывший руководитель клуба, при этом оставшийся членом совета директоров, написал в своем Instagram. По словам Геркуса, несколько возможных вариантов строительства крыши уже имеются.

«Для разработки эскизного проекта реновации мы наняли архитекторов, которые проектировали наш стадион в начале 2000-х. <...> Они проделали большую работу и ответили, прежде всего, на вопрос о том, возможна ли реконструкция арены в ее текущем состоянии. Ответ: да, возможна», — написал Геркус.

При этом функционер добавил, что руководство столичного «Локомотива» пока не приняло решение о строительстве крыши: «Сейчас нужно решить целесообразен ли такой проект экономически, выделить финансирование — и вперед!».

Геркус отметил, что, если совет директоров примет решение реализовывать проект, стадион полностью закрываться не будет, а примерный срок возведения такой крыши составляет три года.