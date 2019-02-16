Зачем Овечкин рассказал про испугавшихся россиян?

Обозреватель Sobesednik.ru – об Александре Овечкине и неудавшемся «сговоре» россиян перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане.

«Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, потом они с тобою борются, а потом ты побеждаешь», – говорил знаменитый Махатма Ганди. Свежее интервью Александра Овечкина, который посетовал на то, что фактически никто из соотечественников, выступающих в Национальной хоккейной лиге, не поддержал его в желании устроить дружный демарш, пойти наперекор боссам НХЛ и сыграть на Олимпиаде-2018 – «кто-то испугался, кто-то ничего не стал говорить» – фактически показывает, что отношения НХЛ и нашей КХЛ переходят в настоящий момент из второй в третью стадию.

И бог весть, сколько уже идет эта холодная спортивная война и сколько продлится наш полноценный переход на следующую, ту самую третью, а затем и четвертую ступеньку. Но одно ясно уже точно: как путь длиною в тысячу ли начинается с первого шага – позволю себе процитировать еще одного мудреца, – так и мы точно прошли страшную первую стадию, когда иные игроки, например, просто сбегали с действующими контрактами за океан, да еще и плевали оттуда на нас и нашу страну. И как ни относись к недавнему поручению Владимира Путина о необходимости сохранения лучших российских хоккеистов в системе КХЛ, которое раскрыл Роман Ротенберг, но и оно, и заявление Овечкина – абсолютно в одну жилу.

И вовсе не стоит смущаться и возмущаться позиционно-политической разрозненностью в рядах россиян. И хотя фамилий Овечкин деликатно не упомянул, интернет все помнит. Да, Василевский, Тарасенко, Кучеров и другие в свое время жестко дали понять, что не готовы идти на конфликт, зато Панарин и Кузнецов вполне четко и даже не между строк пояснили: мол, ребята, у нас пока нет столько сил для этого. И в этом преломлении хитрость всех наших ребят уже очевидна.

Ведь если в современном мире между спортом и политикой еще не возникает биекции, то по крайней мере у них уже давно есть гигантская совместная грань. А в политике нельзя выиграть вкороткую, ни капли при этом не проиграв вдолгую: это искусство постоянных компромиссов, и только умело завязывая все эти бантики на швах потенциальных конфликтов ты можешь, раз за разом выигрывая свои мини-поединки, прийти к конечному успеху.

Очевидно, тот же Овечкин это понимает. Как понимает он и то, что его «сила», то есть аппаратный вес – опять же отсылка к политике, – как сказал про Александра Артемий Панарин, позволяет выступить «забойщиком» и ничего при этом не потерять. Возможно, в стратегии своей борьбы Овечкин даже рассматривает и худший вариант: что на Олимпийских играх он уже больше никогда не сыграет. Но по крайней мере он поможет сыграть другим, когда бы ни пришло для этого время…